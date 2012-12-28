Добринец выгораживал напавшего на него с ножом возле клуба парня и был осужден за ложные показания

Мужчина из потерпевшего по одному делу превратился в обвиняемого по другому.

Добринский районный суд вынес приговор 46-летнему мужчине за заведомо ложные показания в суде и в ходе следствия. По части 1 статьи 307 УК РФ его оштрафовали на 15 000 рублей.Житель Добринского района проходил потерпевшим по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в ходе следствия и суда пытался выгородить своего же обидчика, напавшего на него с ножом у Петровского сельского Дома культуры 27 июня 2022 года. Всего было нанесено три удара ножом: один из них пришёлся в грудь, второй — в живот, третий — в поясницу.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 сентября 2022 года в помещении добринской полиции во время проведения очной ставки потерпевший дал не соответствующие действительности показания, заявив, что он не помнит, что происходило 27 июня 2022 года, и кто причинял ему ножевые ранения, он не знает. Также он сообщил, что обвиняемый его не бил.20 апреля 2023 года, будучи предупрежденным в письменном виде об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, мужчина настаивал на том же самом уже в суде: мол, неизвестный парень сзади ударил его в легкое. Нож он не видел. Кто его избивал, он не знает.Но в результате 2 августа 2023 года решением суда избивший и порезавший его мужчина всё же был признан виновным и осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «3» части второй статьи 111 УК РФ).И теперь уже потерпевший сам стал обвиняемым. В суде выгораживающий своего обидчика мужчина вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.