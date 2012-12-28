Компанию по оказанию услуг автоматической фотовидеофиксации нарушений включили в реестр недобросовестных поставщиков

Она попыталась это оспорить, но кассационный суд оставил ООО «Телеком-Плюс» в реестре недобросовестных поставщиков.

Липецкое УФАС России включило ООО «Телеком-Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение контракта с ОКУ «Липецкавтодор» на оказание услуг по обеспечению функционирования 64-х стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений.«Не согласившись с решением антимонопольного органа, общество обратилось в арбитражный суд. Арбитражный суд Липецкой области пришел к выводу о доказанности недобросовестности ООО «Телеком-Плюс» и наличии оснований для включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Суды апелляционной и кассационной инстанций также подтвердили законность и обоснованность решения УФАС», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.