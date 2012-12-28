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Компанию по оказанию услуг автоматической фотовидеофиксации нарушений включили в реестр недобросовестных поставщиков
Общество
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сегодня, 16:49
Компанию по оказанию услуг автоматической фотовидеофиксации нарушений включили в реестр недобросовестных поставщиков
Она попыталась это оспорить, но кассационный суд оставил ООО «Телеком-Плюс» в реестре недобросовестных поставщиков.
«Не согласившись с решением антимонопольного органа, общество обратилось в арбитражный суд. Арбитражный суд Липецкой области пришел к выводу о доказанности недобросовестности ООО «Телеком-Плюс» и наличии оснований для включения его в реестр недобросовестных поставщиков. Суды апелляционной и кассационной инстанций также подтвердили законность и обоснованность решения УФАС», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
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