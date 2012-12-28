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Областной Совет на треть увеличил пособие усыновителям
Общество
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Общество
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11 минут назад

Областной Совет на треть увеличил пособие усыновителям

Размер выплаты не менялся восемь лет 

Сегодня сессия областного Совета депутатов приняла блок социальных законов. Депутаты увеличили пособие семьям, воспитывающим усыновленных детей и проголосовали за новые выплаты сотрудникам вневедомственной охраны и участковым уполномоченным.

Для увеличения выплат усыновителям сессия внесла поправки в закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах соцподдержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью».  

Теперь выплаты усыновителям равны прожиточному минимуму для детей. На сегодня он составляет 12 тысяч 957 рублей. Таким образом, выплата увеличена почти на треть, ранее она составляла восемь тысяч рублей. Эта сумма не  менялась с 2016 года.

Ежемесячную социальную выплату получают родители 282 усыновлённых детей. 

— В год семьи, да не только в год семьи важно поддерживать семьи, которые усыновляют детей, — отметила депутат Юлия Соловьева.

Кроме того, сессия проголосовала за новые выплаты сотрудникам территориальных подразделений вневедомственной охраны нацгвардии (младший начальствующий состав) и участковым уполномоченным полиции. Ежемесячно они будут получать соответственно 10 и 15 тысяч рублей. 

А вот решение о повторном назначении на должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой отложено до следующей сессии: сессии представили неполный пакет документов.

Затем депутаты решили наградить знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью» двух заслуженных артистов России: Сергея Бельского и Вячеслава Михеева.
социальное обеспечение
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