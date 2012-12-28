Двое театралов перевели деньги мошенникам при покупке билетов онлайн

А 31-летняя женщина поверила в историю о несанкционированном оформлении кредитов на её имя и лишилась почти 1,3 миллиона рублей.

В Липецке в полицию обратились двое мужчин, которые нарвались на мошенников при онлайн-покупке билетов в театр. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 24-летний мужчина лишился 3500 рублей при покупке билетов на интернет-сайте, а 33-летний мужчина — 17 000 рублей. Судя по всему, сайты, на которых мужчины приобретали билеты, оказались фишинговыми.А 31-летняя женщина поверила в историю о несанкционированном оформлении кредитов на её имя и лишилась 1 280 000 рублей. Деньги женщина перевела на «безопасный счёт».54-летняя женщина спасала свои сбережения и перевела мошенникам 150 000 рублей. Ещё одна жертва мошенников пыталась заработать, повышая рейтинг отеля отзывами, и в результате лишилась 23 000 рублей.А в Грязях 72-летняя женщина поверила звонку из «Центробанка». Оттуда частным лицам, кстати, вообще никогда не звонят. Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств женщина отправила на «безопасный счёт» 230 000 рублей.