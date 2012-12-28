Сегодня в Липецке: выпускной у дошколят, день без табака и треть мужчин против сокращённой пятницы только для женщин

Рассказываем всё необходимое про последний рабочий день недели.

Жара в Липецке достигнет тридцатиградусной отметки, сегодня обещают 28-30 градусов. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь, но может это и к лучшему?









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Депутатской, 51а, 53а, 55б; Киевской, 34, 36, 41; Механизаторов, 1, 8, стр. 8б, 9, стр. 9, 10, 10а, 10 ст. 1, 10 ст. 2, 11, 13, 13а, 14, 15, 15в, 15в стр. 1, 15 вл. 1, 15а вл. 2, 16, ст. 16, 17, 17б, 17в, 18 ст. 1, 19 ,19а, 19а вл. 2, 19б, 20, 21; Московской, 43а; Чернозёмной, 32, проезде Куршинова, 8.











С 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию на улицах Игнатьева и Каменный лог.













Центром творческой жизни Липецка сегодня станет Городской дворец культуры (ул. Коммунистическая, 20) .









А в 18:00 в ГДКМ состоится отчётный концерт народного коллектива ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл».











В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут спектакль «Ученик колдуна».









В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина. 31а) в 14:00 состоится очередное заседание клуба «Piccadilly».









31 мая – всемирный день без табака. В парке Победы в 17:00 ему посвятят уличную акцию «Чистый воздух».









Выпускной бал дошкольников состоится в Быхановом саду в 10:00. Закончить детский сад – это тоже рубежное событие в жизни. Воспитанников разных ДОУ ждут на сегодняшнем празднике.









А на эстраде Нижнего парка в 18:00 пройдёт концерт из цикла «Уличный артист». Липчане бесплатно могут послушать музыку и увидеть концертные номера творческих земляков.









При этом 34% слабого пола выступают категорически против, а в возрасте до 34 лет возражает почти половина опрошенных – 44%. Основной их аргумент: «Почему только для женщин, если сокращать, то всем!».











В это же время расстанутся с комфортом жители частного секатора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Западной, Товарищеской.А в промежутке с 8:00 до 17:00 возможно отключение света на срок до 3-х часов на улицах Адмирала Макарова, Артёма, Бабушкина, Балмочных, Бардина, Водной, Гагарина, Д. Бедного, Дзержинского, З.Космодемьянской, К.Булавина, Курчатова, Липовской, Семашко, Семенова-Тян-Шанского, Тельмана, Третьякова, Ферросплавной, Фрунзе, Фурманова, Черняховского, на площадях Заводской, Мира, на проспекте Мира, на проезде Осеннем, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина.Заторы на дорогах в Липецке давно стали привычным делом, а в пятницу их особенно много. Уже в 6 утра на электронных картах появились участки дорог, помеченные красным цветом – на улицах Космонавтов, Циолковского, проспекте 60-летия СССР. Узнавать обо всём этом можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, которые помогут выбрать наиболее быстрый маршрут. Но чудес не обещают.В 11:00 здесь пройдёт праздничная шоу-программа «Творческие дети», посвященная завтрашнему Дню защиты детей. В программе запланированы выступления детских творческих коллективов ГДК, которые представят свои лучшие номера. Юные липчане порадуют своими талантами родителей и всех пришедших на концерт.Сирота по имени Крабат во время скитаний в поисках лучшей жизни попадает на старую зловещую мельницу. Её хозяин соглашается его приютить, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так герой становится одним из подопечных Мастера - мельника и могущественного колдуна. Но плата за уроки Мастера слишком высока.Это, пожалуй, единственное место в городе, где ученики могут взять дополнительные уроки английского языка бесплатно. Учат не хуже, чем репетиторы, но не берут мзду. Как говорится – успейте воспользоваться.Липчанам расскажут о вреде курения и призовут заменить сигареты, например, на леденцы. Если вы курите, попробуйте провести без зелья хотя бы один сегодняшний день.Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения заработной платы. Согласно опросу SuperJob, эту инициативу поддерживают 72% россиянок, а вот мужчины одобряют ей значительно реже – только 45%.Среди тех, кто согласен с проявлением гендерного неравенства по пятницам, преобладают аргументы: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать», «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом».