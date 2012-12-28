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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: выпускной у дошколят, день без табака и треть мужчин против сокращённой пятницы только для женщин

Рассказываем всё необходимое про последний рабочий день недели.

Кратковременный дождь

Жара в Липецке достигнет тридцатиградусной отметки, сегодня обещают 28-30 градусов. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь, но может это и к лучшему?

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Депутатской, 51а, 53а, 55б; Киевской, 34, 36, 41; Механизаторов, 1, 8, стр. 8б, 9, стр. 9, 10, 10а, 10 ст. 1, 10 ст. 2, 11, 13, 13а, 14, 15, 15в, 15в стр. 1, 15 вл. 1, 15а вл. 2, 16, ст. 16, 17, 17б, 17в, 18 ст. 1, 19 ,19а, 19а вл. 2, 19б, 20, 21; Московской, 43а; Чернозёмной, 32, проезде Куршинова, 8.

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В это же время расстанутся с комфортом жители частного секатора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Западной, Товарищеской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию на улицах Игнатьева и Каменный лог.

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А в промежутке с 8:00 до 17:00 возможно отключение света на срок до 3-х часов на улицах Адмирала Макарова, Артёма, Бабушкина, Балмочных, Бардина, Водной, Гагарина, Д. Бедного, Дзержинского, З.Космодемьянской, К.Булавина, Курчатова, Липовской, Семашко, Семенова-Тян-Шанского, Тельмана, Третьякова, Ферросплавной, Фрунзе, Фурманова, Черняховского, на площадях Заводской, Мира, на проспекте Мира, на проезде Осеннем, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина.

Пробки

Заторы на дорогах в Липецке давно стали привычным делом, а в пятницу их особенно много. Уже в 6 утра на электронных картах появились участки дорог, помеченные красным цветом – на улицах Космонавтов, Циолковского, проспекте 60-летия СССР. Узнавать обо всём этом можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, которые помогут выбрать наиболее быстрый маршрут. Но чудес не обещают.


Творческие дети (0+)

Центром творческой жизни Липецка сегодня станет Городской дворец культуры (ул. Коммунистическая, 20) .

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В 11:00 здесь пройдёт праздничная шоу-программа «Творческие дети», посвященная завтрашнему Дню защиты детей. В программе запланированы выступления детских творческих коллективов ГДК, которые представят свои лучшие номера. Юные липчане порадуют своими талантами родителей и всех пришедших на концерт.

Танцы (6+)

А в 18:00 в ГДКМ состоится отчётный концерт народного коллектива ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл».

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«Ученик колдуна» (12+)

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут спектакль «Ученик колдуна».

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Сирота по имени Крабат во время скитаний в поисках лучшей жизни попадает на старую зловещую мельницу. Её хозяин соглашается его приютить, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так герой становится одним из подопечных Мастера - мельника и могущественного колдуна. Но плата за уроки Мастера слишком высока.

Английский бесплатно (16+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина. 31а) в 14:00 состоится очередное заседание клуба «Piccadilly».

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Это, пожалуй, единственное место в городе, где ученики могут взять дополнительные уроки английского языка бесплатно. Учат не хуже, чем репетиторы, но не берут мзду. Как говорится – успейте воспользоваться.

День без табака (0+)

31 мая – всемирный день без табака. В парке Победы в 17:00 ему посвятят уличную акцию «Чистый воздух».

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Липчанам расскажут о вреде курения и призовут заменить сигареты, например, на леденцы. Если вы курите, попробуйте провести без зелья хотя бы один сегодняшний день.

Выпускной у дошколят (0+)

Выпускной бал дошкольников состоится в Быхановом саду в 10:00. Закончить детский сад – это тоже рубежное событие в жизни. Воспитанников разных ДОУ ждут на сегодняшнем празднике.

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Под открытым небом

А на эстраде Нижнего парка в 18:00 пройдёт концерт из цикла «Уличный артист». Липчане бесплатно могут послушать музыку и увидеть концертные номера творческих земляков.

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Липане против липчанок – кому сократят рабочий день?

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения заработной платы. Согласно опросу SuperJob, эту инициативу поддерживают 72% россиянок, а вот мужчины одобряют ей значительно реже – только 45%.

При этом 34% слабого пола выступают категорически против, а в возрасте до 34 лет возражает почти половина опрошенных – 44%. Основной их аргумент: «Почему только для женщин, если сокращать, то всем!».

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Среди тех, кто согласен с проявлением гендерного неравенства по пятницам, преобладают аргументы: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать», «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом».

Дорогие липчане! Рабочая неделя подошла к концу, а событий ещё много-много. Узнавать о самом главном жители региона давно привыкли на GOROD48, снискавшем себе репутацию электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (8)

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Сначала новые
житель
13 минут назад
Будет социализм будет и рождаемость.
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31 мая
41 минуту назад
Сегодня последний день весны !
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Весельчак У
сегодня, 07:23
Объявите лучше День без Женской Головной Боли:-) , а то прочёл сегодня, что Липецкая область в аутсайдерах в "рейтинге скрепности", составленному на основе данных рождаемости. А установка и конкретные цифры, к которым надо стремится, между прочим, были доведены - суммарный коэффициент рождаемости (СКР) к 2030г. должен составить 1, 6 ребёнка на женщину. Наша область пока - 1, 1. Плохо, товарищи...
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Александр
24 минуты назад
Вот ты и рожай. Уж как получится.
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Демократ Эйдман
12 минут назад
Вот ты и рожай. Уж как получится. Когда весело, не получается- когда не получается, не весело....
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Цитаты великих
42 минуты назад
Не читайте по утрам советских газет
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Весельчак У
38 минут назад
Не читайте по утрам советских газет Советская только тенденция по доведению планов на всё и вся, а газета, точнее, журнал, российский:-)
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Ответ
29 минут назад
Советская только тенденция по доведению планов на всё и вся, а газета, точнее, журнал, российский:-) При советских тенденциях рожали, сейчас не могут)))
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