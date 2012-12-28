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сегодня, 19:34
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35-летний липчанин получил год колонии за поножовщину у «Трибуны»
Конфликт начался из-за девушки.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 27 мая прошлого года 35-летний липчанин с двумя девушками отдыхал в пабе «Трибуна». Около пяти утра на выходе из заведения мужчина поссорился с 34-летним посетителем паба, который, по его мнению, оскорбил одну из девушек. Словесная ссора переросла в поножовщину. Пырнув ножом в живот оппонента, подсудимый уехал на такси, выбросив нож по дороге.
Но пустившего в ход нож липчанина вычислили по записям с камер наблюдения.
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