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сегодня, 19:34
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35-летний липчанин получил год колонии за поножовщину у «Трибуны»

Конфликт начался из-за девушки.

Сегодня Советский районный суд приговорил 35-летнего липчанина к году колонии общего режима за поножовщину у «Трибуны».

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 27 мая прошлого года 35-летний липчанин с двумя девушками отдыхал в пабе «Трибуна». Около пяти утра на выходе из заведения мужчина поссорился с 34-летним посетителем паба, который, по его мнению, оскорбил одну из девушек. Словесная ссора переросла в поножовщину. Пырнув ножом в живот оппонента, подсудимый уехал на такси, выбросив нож по дороге. 

Но пустившего в ход нож липчанина вычислили по записям с камер наблюдения.
Трибуна
поножовщина
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Елена
29 минут назад
Рассадник зла в центре города. Кто же это позволяет.
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Странный
сегодня, 20:17
Эти девушки его через неделю забудут. А срок мотать.
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Вася
сегодня, 20:11
ох уэ эта трибуна
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дед
сегодня, 20:00
Решил в 90-тые поиграть...
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