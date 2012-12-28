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23-летний водитель из Орловской области получил два года условно за смерть 8-летнего мальчика
Происшествия
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36 минут назад
23-летний водитель из Орловской области получил два года условно за смерть 8-летнего мальчика
Бабушка погибшего получит компенсацию морального вреда в миллион рублей.
Напомним, это ДТП произошло вечером 25 сентября 2022 года в селе Афанасьево Измалковского района на дороге Орел – Тамбов. Тогда ещё 21-летний водитель «Форда» вне пешеходного перехода сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу. Водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, видимость в тёмное время суток, наличие осадков, мокрое состояние проезжей части и не уделил должного внимания управлению автомобилем и слежению за дорожной обстановкой. Елецкий районный суд установил, что автомобиль ехал со скоростью около 60 км/ч, но она не обеспечивала водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, при назначении наказания суд учел, что мужчина не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, его молодой возраст и исключительно положительные характеристики с места жительства и места учебы. Также суд принял во внимание поведение подсудимого после ДТП: он принёс соболезнования бабушке, передал ей деньги на похороны внука и компенсировал моральный вред, а также то, что пешеход переходил проезжую часть дороги вне перехода.
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