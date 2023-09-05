52 минуты назад
22-летнего водителя из Орловской области будут судить за сбитого насмерть 8-летнего мальчика
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России передано в суд уголовное дело 22-летнего жителя Орловской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Следствие полагает, что обвиняемый не учёл дорожные и метеорологические условия, видимость в тёмное время суток, наличие осадков, мокрое состояние проезжей части и не уделил должного внимания управлению автомобилем и слежению за дорожной обстановкой, что повлекло смерть человека», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
Мишаня