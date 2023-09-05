Происшествия

52 минуты назад

22-летнего водителя из Орловской области будут судить за сбитого насмерть 8-летнего мальчика

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#Авария #ДТП
22-летнего водителя из Орловской области будут судить за сбитого насмерть 8-летнего мальчика

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России передано в суд уголовное дело 22-летнего жителя Орловской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

По данным следствия, вечером 25 сентября 2022 года в селе Афанасьево Измалковского района, обвиняемый нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть вместе с бабушкой. 

«Следствие полагает, что обвиняемый не учёл дорожные и метеорологические условия, видимость в тёмное время суток, наличие осадков, мокрое состояние проезжей части и не уделил должного внимания управлению автомобилем и слежению за дорожной обстановкой, что повлекло смерть человека», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета. 

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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Мишаня

3 минуты назад
когда уже на пешеходов повесят ответственность?не правильно это.едешь по трассе,рядом ни одной деревни и вот оно тело дорогу переходит ночью.сколько раз так было
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