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Происшествия
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33 минуты назад
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Липчанин потратил деньги знакомой на спортивные ставки
Он узнал, что знакомая собирается сделать крупную покупку и вызвался ей помочь.
Женщина хотела купить в интернет-магазине кровать и матрац. Её знакомый вызвался помочь с покупкой, заявив, что у него большая скидка на маркетплейсе. Выманив таким образом деньги, он потратил их на спортивные ставки.
«Возбуждено уголовное дело о краже», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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