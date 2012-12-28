Липчанин потратил деньги знакомой на спортивные ставки

Он узнал, что знакомая собирается сделать крупную покупку и вызвался ей помочь.

Полицейские по подозрению в краже 26 850 рублей задержали 33-летнего жителя Липецкого района. Эти деньги ему передала 31-летняя знакомая, которой он вызвался помочь в покупке мебели.Женщина хотела купить в интернет-магазине кровать и матрац. Её знакомый вызвался помочь с покупкой, заявив, что у него большая скидка на маркетплейсе. Выманив таким образом деньги, он потратил их на спортивные ставки.«Возбуждено уголовное дело о краже», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.