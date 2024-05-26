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Происшествия
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сегодня, 17:16
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В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Спасатели оперативно подплыли к перевернувшемуся плавсредству. Впрочем, спасать пришлось только катамаран
У «Доброберга» целая группа подростков каталась на катамаране. В какой-то момент катамаран перевернулся, и все подростки оказались в воде. Некоторые карабкались на перевернутое вверх дном плавсредство. Дежурившие на берегу спасатели тут же бросились им на помощь.
Но, к счастью, подростки оказались умеющими плавать и в итоге самим им помощь не понадобилась. Спасать от затопления пришлось сам катамаран. Его спасатели отбуксировали на берег.
А подростке доплыли до берега самостоятельно.
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