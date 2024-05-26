Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Направлявшаяся на Агрономическую пожарная машина попала в ДТП
Происшествия
На улице Агрономической горит мусор и старые сараи
Происшествия
На рынке уже торгуют свойскими помидорами — по 400 рублей за килограмм
Общество
Копаем ямы и траншеи с доставкой прямо до дверей
Неделя 48
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Происшествия
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Происшествия
60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
В селе Большая Поляна сгорел автомобиль
Происшествия
В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
Читать все
На рынке уже торгуют свойскими помидорами — по 400 рублей за килограмм
Общество
Копаем ямы и траншеи с доставкой прямо до дверей
Неделя 48
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Происшествия
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Происшествия
60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
Направлявшаяся на Агрономическую пожарная машина попала в ДТП
Происшествия
На улице Агрономической горит мусор и старые сараи
Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Происшествия
В селе Большая Поляна сгорел автомобиль
Происшествия
Читать все
Происшествия
351
сегодня, 17:16
3

В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками

Спасатели оперативно подплыли к перевернувшемуся плавсредству. Впрочем, спасать пришлось только катамаран

В сегодняшний жаркий день многие жители региона открыли купальный сезон. Открылся он и на Матыре в Грязях. На пляже у набережной «Доброберга» загорало и купалось достаточно много народа.

У «Доброберга» целая группа подростков каталась на катамаране. В какой-то момент катамаран перевернулся, и все подростки оказались в воде. Некоторые карабкались на перевернутое вверх дном плавсредство. Дежурившие на берегу спасатели тут же бросились им на помощь.

0d483434-8933-4a71-a256-f5791b134f9e.jpg+2024-05-26-17.05.02.jpg

Но, к счастью, подростки оказались умеющими плавать и в итоге самим им помощь не понадобилась. Спасать от затопления пришлось сам катамаран. Его спасатели отбуксировали на берег.

80643894-12ad-485b-8840-fc31da69c908.jpg+2024-05-26-17.05.02.jpg

1e5964b7-1178-41bd-85bb-566d4c42af7d.jpg+2024-05-26-17.05.02.jpg

А подростке доплыли до берега самостоятельно.

e84b97a0-d4ab-4e4f-9e67-43b8d4ef5fe8.jpg+2024-05-26-17.05.02.jpg

спасение на воде
0
0
1
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А. В.
15 минут назад
И что? Раздули трагедию из - за кучи дурней явно облепивших плавсредство не предназначенное для большого количесва людей.
Ответить
СССР
48 минут назад
Это не в телефоны тыкать...
Ответить
не-а чё
56 минут назад
Сами и перевернули.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru