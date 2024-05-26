В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками

Спасатели оперативно подплыли к перевернувшемуся плавсредству. Впрочем, спасать пришлось только катамаран











А подростке доплыли до берега самостоятельно.





А подростке доплыли до берега самостоятельно.

В сегодняшний жаркий день многие жители региона открыли купальный сезон. Открылся он и на Матыре в Грязях. На пляже у набережной «Доброберга» загорало и купалось достаточно много народа.У «Доброберга» целая группа подростков каталась на катамаране. В какой-то момент катамаран перевернулся, и все подростки оказались в воде. Некоторые карабкались на перевернутое вверх дном плавсредство. Дежурившие на берегу спасатели тут же бросились им на помощь.Но, к счастью, подростки оказались умеющими плавать и в итоге самим им помощь не понадобилась. Спасать от затопления пришлось сам катамаран. Его спасатели отбуксировали на берег.