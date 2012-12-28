К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30

В первый рабочий день недели в регионе до +27

В понедельник в Липецкой области преимущественно без осадков, температура воздуха ночью от +7 до +9, днем от +22 до +27.Во вторник ночью 3-8 градусов тепла, днем до +29.В среду станет теплее ночью, от 8 до 13 градусов тепла, а днем температура воздуха может достигнуть 30-градусной отметки.Самая высокая температура воздуха 27 мая была в 2007 году – 33 градуса, самая низкая, -2, в 1953 году.