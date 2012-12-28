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60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
Направлявшаяся на Агрономическую пожарная машина попала в ДТП
Происшествия
На улице Агрономической горит мусор и старые сараи
Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
295
сегодня, 17:01
5

К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30

В первый рабочий день недели в регионе до +27

В понедельник в Липецкой области преимущественно без осадков, температура воздуха ночью от +7 до +9, днем от +22 до +27.

Во вторник ночью 3-8 градусов тепла, днем до +29.

В среду станет теплее ночью, от 8 до 13 градусов тепла, а днем температура воздуха может достигнуть 30-градусной отметки.

Самая высокая температура воздуха 27 мая была в 2007 году – 33 градуса, самая низкая, -2, в 1953 году.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Люди!!!
30 минут назад
Ставьте воду животным и птицам!
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житель
25 минут назад
А реки Воронеж им мало?
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Тоха
53 минуты назад
Фууу, из крайности в крайность не к чему такое пекло а вот ночную температуру нужно подтянуть к 15-ти.
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Лето 2010-го
59 минут назад
Ну что, липчане, хотите, чтобы я пришло к вам летом 2024-го? Погреетесь хоть!
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жуть
59 минут назад
а можно не надо?
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