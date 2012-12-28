Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Погода в Липецке
295
сегодня, 17:01
5
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
В первый рабочий день недели в регионе до +27
Во вторник ночью 3-8 градусов тепла, днем до +29.
В среду станет теплее ночью, от 8 до 13 градусов тепла, а днем температура воздуха может достигнуть 30-градусной отметки.
Самая высокая температура воздуха 27 мая была в 2007 году – 33 градуса, самая низкая, -2, в 1953 году.
3
1
0
0
0
Комментарии (5)