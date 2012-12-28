«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
В России
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18 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном
В оборонном ведомстве указали, что дрон относится к классу беспилотников самолетного типа.
Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, - уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что с 11:30 аэропорт Казани не принимал и не отправлял рейсы, а с 12:00 была остановлена работа аэропорта Бегишево.
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