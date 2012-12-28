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В России
26
18 минут назад

В Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном

В оборонном ведомстве указали, что дрон относится к классу беспилотников самолетного типа.

В Минобороны России сообщили, что 23 мая около 14.00 была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что с 11:30 аэропорт Казани не принимал и не отправлял рейсы, а с 12:00 была остановлена работа аэропорта Бегишево.
беспилотники
атака
Татарстан
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