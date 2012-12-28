Женщина нашла банковскую карту и перевела 39 000 рублей на свой счёт

И получила год лишения свободы условно.

В Усманском районном суде молодая женщина выслушала приговор за кражу с банковского счёта.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года подсудимая у дома в селе Кривка нашла на земле чужую карту, подключила её к сервису дистанционного банковского обслуживания, после чего перевела 39 000 рублей себе на счёт.В результате по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ женщина получила за кражу год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.