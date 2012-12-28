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Происшествия
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50 минут назад
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Женщина нашла банковскую карту и перевела 39 000 рублей на свой счёт
И получила год лишения свободы условно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года подсудимая у дома в селе Кривка нашла на земле чужую карту, подключила её к сервису дистанционного банковского обслуживания, после чего перевела 39 000 рублей себе на счёт.
В результате по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ женщина получила за кражу год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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