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Дело о гибели на ЛКАД в столкновении с большегрузом 44-летнего водителя «Тойоты» направлено в суд

Водителю-экспедитору грузовика «МАН» грозит до пяти лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении водителя-экспедитора большегруза «МАН», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Речь идёт о ДТП, которое произошло вечером 16 декабря прошлого года на ЛКАД. Напомним, 16 декабря 2023 года около 20:30 в Липецке на дороге «Обход ЛТЗ» грузовик «МАН» под управлением 55-летний водителя столкнулся с автомобилем «Тойота-Камри», за рулём которого был 44-летний мужчина — он погиб. Кроме того, была госпитализирована 51-летняя пассажирка грузовика.

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— Следствием установлено, что водитель-экспедитор на основании путевого листа управлял технически исправным грузовым автомобилем «МАН» в сцепке с полуприцепом, по дороге «Обход ЛТЗ» он ехал со скоростью 60 км/ч, не обеспечивающей ему безопасность движения ввиду погодных условий. Водитель выехал на правую по ходу движения обочину, после чего потерял контроль над движением своего автомобиля, выехав на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тайота Камри», который от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Действия водителя квалифицированы следствием по части третьей статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.
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Комментарии (1)

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Good's
25 минут назад
Тойота Камри от порученных травм скончался и такое бывает???
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