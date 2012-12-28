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В России
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21 минуту назад
В РФ обнаружено 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT
В России выявлен новый вариант коронавируса FLiRT.
Уточняется, что доминирующим штаммом в России, как и во всем мире, остается "омикрон".
Симптомы FLiRT схожи с симптомами штамма "омикрон" – лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Подчеркивается, что после праздничных дней отмечается спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с большим количеством контактов между людьми в праздники, - отмечается в сообщении.
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