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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: наследие пещерных людей и знаменитое липецкое кумовство

Рассказываем всё необходимое про наступившую среду.

Дожди и грозы

Сегодня в Липецке – 24-26 градусов. Днём пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодная вода пропадёт чуть ли не у половины города.Воды не будет в домах на улицах Калинина, 1; Неделина. 2, 4а, 6а, 10, 12; Папина, 31а, 37, 39; Октябрьской. 26; Прудной, 2; Салтыкова-Щедрина, 1а; на проспекте Победы, 106; на площади Петра Великого, 2, 4а, 5, 6, 7.

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Подачу холодной воды также ограничат на улицах 9 Мая, 50 лет НЛМК, Адмирала Макарова, Аносова, Архангельской, Астраханской, Березовой, Силикатной, Усманской, Гидромеханизации, Кирпичной, Боровой, Зои Космодемьянской, Алмазной, Передельческой, Ферросплавной, Черняховского, Артема, Прокатной, Расковой, Лазарева, Невского, Дзержинского, Спиртозаводской, Инженерной, Фурманова, Фестивальной, Кленовой, Дорожной, Зареченмкой, Земной, Лесопарковое хозяйство, Левобережной, С. Разина, Волжской, Береговой, Пляжной, Санитарной, Островского, Леваневского, Суворова, Парковой, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Крупской, Осипенко, Талалихина, Гришина, Фадеева, Дундича, Металлургов, Лесной, Гастелло, Солидарности, Фанерной, Лутова, по просна проспекте Мира, на площадях Мира, Металлургов, Франценюка, в переулке Задонском, по проездам Осеннему, Базовому.

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулков Костенко, Узорного.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, Володи Бачурина, Клавдии Шаталовой, Московской, адмирала Апраксина, Алексея Мартынова, Барковского, братьев Сенявиных, В. Высоцкого, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Краеведческой, Цветаевой, Михаила Кольцова, Сибирской, Хрустальной, Игнатьева, Ушинского, Константиновой, Каменный лог, в переулках Благодатном, Краснозоренском, Лазурном, Новогоднем, Поэтическом, Сказочном, в садоводчествах «Весна», «Кооператор», «Цементник», «Сокол».

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С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, Волжской, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, переулка Задонского, садоводчества «Монтажник».

С 14:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета обесточат улицы 40 лет Октября, Дружбы, Северную, Константиновой, Бородинскую, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Минина, Пожарского, Стасова, садоводчество «Сокол».

Пробки

Ни дня без пробок – наш девиз. Доехать вовремя можно только если стартовать с запасом и пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. С их помощью у вас есть шанс выбрать маршрут, где 
заторы меньше.


Китайская гимнастика (12+)

В библиотечно-информационном Центре «Социальный» (ул. Липовская, 2а) в 9:10 ждут всех желающих на занятия дыхательной гимнастикой цигун.

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Отлично подойдёт для старшего поколения. В Китая этой практикой занимаются многие пенсионеры, считается, что она продлевает им жизнь.

Филология (12+)

Скоро ЕГЭ и, пожалуй, никогда не были так ценны, как сейчас уроки русского языка в Липецкой областной универсальной научной библиотеке.

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В 17:00 преподаватель Ольга Дулина начнёт заседание своего клуба «Филология». Это то место, где учат грамотности и родной речи не хуже, чем репетиторы, но при этом делают это бесплатно. Одно из направлений – подготовка к единому государственному экзамену.

Выставка древностей (6+)

В Липецком краеведческом музее (ул. Ленина. 25) в 11:00 откроется новая выставка «Когда камень был железом».

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Экспозиция расскажет о самом длительном периоде в жизни человечества – палеолите (2,5 млн. лет назад – 12 тыс. лет до н.э.). Она разделена на три блока: «Ранний палеолит», «Средний палеолит» и «Поздний палеолит». Каждый из них имеет свой предметный ряд и сопровождающий видеоролик, объясняющий процесс изготовления и использования того или иного орудия. Часть экспонатов представлена копиями, но большинство из них – оригинальные предметы из фондов музея-заповедника «Дивногорье».

Кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя. 1) приглашает в 18:30 на просмотр и обсуждение фильма «400 ударов». Франция, 1959. Драма, криминал. Режиссёр Франсуа Трюффо (16+).

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Кадр из фильма

12-летний Антуан Дуанель — трудный подросток. Его мать занята личной жизнью, и у нее нет ни времени, ни желания вникать в проблемы сына. Отчим — человек слабохарактерный, не имеет влияния ни на жену, ни на сына. Учитель лишь наказывает мальчика. Антуан и его приятель все реже посещают школу и убегают из дома. У фильма высокие рейтинг на Кинопосике – 8.1.

На работе сват и брат

82% липецких компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, выяснили в SuperJob. Только каждый шестой работодатель - 16% не рассматривает подобных кандидатов.

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Чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 74%, а среди компаний крупного бизнеса — уже 90%. Проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90, 85 и 82% компаний соответственно.

Дорогие липчане! Среда – разгар рабочей недели, но даже в этот день необходимо иногда переводить дух и делать паузы. Отличный способ – почитать новости на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. С нами вы будете в курсе всех событий, станете информированным человеком и интересным собеседником. Ждём вас на сайте снова и снова.

Фото вверху - museums-48.ru
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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дилетант
37 минут назад
кумовство развито не только в россии - в рамках борьбы с ним в италии и франции приняты специальные законы запрещающие руководителям принимать на работу родственников.
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Крылов
47 минут назад
Визитная карточка города это НЛМК и отключения воды.
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