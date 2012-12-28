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Общество
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29 минут назад
Сквер на Соборной горе будет готов к концу лета
Работы на небольшой территории разбили на несколько этапов.
«Сквер Безопасности дорожного движения заложили в 2012 году у каскада фонтанов на Петровском спуске. Первые деревья здесь посадили в честь открытия шестого Всероссийского конкурса „Лучший государственный инспектор ГИБДД МВД России“ — в мероприятии приняли участие госавтоинспекторы со всей страны. В рамках реализации проекта планируется обновить покрытие пешеходных дорожек, отремонтировать подпорные стенки клумб, разбить цветники и установить малые архитектурные формы».
Такая информация выложена на официальном сайте Национальных проектов России. Сквер — один из объектов благоустройства, которые липчане выбирали в 2022 году. За него проголосовали 1 856 человек.
Однако уже середина 2024 года, а в сквере кроме новых фонарей куч снятого асфальта никаких признаков благоустройства не заметно.
Судя по данным сайта Госзакупки, сквер должен быть благоустроен к 1 августа 2024 года. Контракт на второй и третий этапы его обновления выиграла компания «Инфинити Групп».
Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, работы подрядчик ведет по графику, и на данном этапе претензий к нему нет.
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