Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мужчина в неестественной позе лежит на козырьке подъезда»
Общество
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Общество
Липчане заметили вооруженных полицейских в кустах у театра Толстого
Общество
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье
Общество
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
18-летний липчанин пропал три дня назад
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
17-летний парень получил тяжёлую травму в драке с другом
Происшествия
Читать все
«Я боюсь выходить из квартиры. В нем 150 килограммов, а во мне — 50»
Общество
Сегодня в Липецке: важный урок от «Лиза Алерт», книжное похмелье и работодатели начали бояться увольнений сотрудников
Общество
Оползень в Сырском подобрался к дороге
Происшествия
71-летний водитель сбил подростка и скрылся
Происшествия
«Мужчина в неестественной позе лежит на козырьке подъезда»
Общество
В Ельце запретили работу сайта с тюремными песнями
Происшествия
Гость украл у липчанина аттестат, диплом и свидетельство о рождении
Происшествия
На стадионе «Авиатор» пропали стойки ворот
Происшествия
Сквер на Соборной горе будет готов к концу лета
Общество
У девятиклассников начались выпускные экзамены
Общество
Читать все
Общество
82
29 минут назад

Сквер на Соборной горе будет готов к концу лета

Работы на небольшой территории разбили на несколько этапов.

О сквере Безопасности дорожного движения мало кто знает, хотя ему уже больше десяти лет и находится он в центре города — на склоне Соборной горы.

«Сквер Безопасности дорожного движения заложили в 2012 году у каскада фонтанов на Петровском спуске. Первые деревья здесь посадили в честь открытия шестого Всероссийского конкурса „Лучший государственный инспектор ГИБДД МВД России“ — в мероприятии приняли участие госавтоинспекторы со всей страны. В рамках реализации проекта планируется обновить покрытие пешеходных дорожек, отремонтировать подпорные стенки клумб, разбить цветники и установить малые архитектурные формы».

Такая информация выложена на официальном сайте Национальных проектов России. Сквер — один из объектов благоустройства, которые липчане выбирали в 2022 году. За него проголосовали 1 856 человек.

Однако уже середина 2024 года, а в сквере кроме новых фонарей куч снятого асфальта никаких признаков благоустройства не заметно.















Судя по данным сайта Госзакупки, сквер должен быть благоустроен к 1 августа 2024 года. Контракт на второй и третий этапы его обновления выиграла компания «Инфинити Групп».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, работы подрядчик ведет по графику, и на данном этапе претензий к нему нет.


сквер
ремонт
1
1
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru