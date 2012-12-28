62-летняя липчанка поверила «сотрудникам ФСБ» и «Росфинмониторинга» и лишилась 2,5 миллиона рублей

А 31-летний липчанин пытался заработать на инвестициях и отправил мошенникам больше двух миллионов рублей.

Телефонные мошенники продолжают атаковать липчан. В минувшую пятницу в полицию обратилась 62-летняя липчанка, которую обманывали с 13 по 17 мая.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сначала потерпевшей позвонили из «Росфинмониторинга», потом переключили общение на «сотрудников ФСБ». В результате женщина перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей.31-летний липчанин лишился чуть больше двух миллионов. Он пытался заработать на инвестиционной платформе, но потом понял: 2 024 000 рублей он отправил мошенникам.43-летний мужчина столкнулся с мошенниками при покупке автомобиля на сайте объявлений. Мужчина перевёл задаток — 15 000 рублей, но потом продавец перестал выходить на связь.35-летний мужчина хотел заработать на валютных операциях: он доверился незнакомцу в мессенджере и лишился 620 000 рублей.34-летний мужчина поверил истории о несанкционированных операциях от его имени и направил на «безопасный счёт» мошенников 595 000 рублей.