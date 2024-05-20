В области сгорели два дома: пострадали мужчина и женщина

А в Липецке из-за короткого замыкания эвакуированы пять жильцов многоэтажки.

Ночью и днём 19 мая в Липецкой области сгорели два частных дома — в селе Большое Попово Лебедянского района и в селе Богородицкое Добровского района. Пострадали 52-летняя женщина и 47-летний мужчина. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Липецкой области.Еще пять человек были эвакуированы из многоквартирного дома на проспекте Победы в Липецке. В одном из его подъездов ночью 20 мая горела электрощитовая.18 мая горели мусор и мебель в нежилом доме на улице Богдана Хмельницкого, а 19 мая на улице Агрономической сгорела надворная постройка. 18 мая в селе Вешаловка Липецкого округа выгорел металлический гараж, в деревне Красногорка Грязинского района сгорела тонна сена, а в селе Тербуны частично повреждена кровля и часть кухни жилого дома из-за пожара.За минувшие выходные зафиксировано два происшествия с автомобилями: 18 мая в селе Болховское Задонского района горел моторный отсек автомобиля «Форд», а 19 мая в Ельце На улице Коммунаров короткое замыкание произошло в автомобиле «Рено», но здесь обошлось без возгорания.Всего за выходные в Липецкой области зарегистрирован 21 пожар, из которых пять — возгорания мусора на открытой площади, а три — сухой травы.