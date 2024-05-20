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Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
Общество
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сегодня, 10:55
В области сгорели два дома: пострадали мужчина и женщина
А в Липецке из-за короткого замыкания эвакуированы пять жильцов многоэтажки.
Еще пять человек были эвакуированы из многоквартирного дома на проспекте Победы в Липецке. В одном из его подъездов ночью 20 мая горела электрощитовая.
18 мая горели мусор и мебель в нежилом доме на улице Богдана Хмельницкого, а 19 мая на улице Агрономической сгорела надворная постройка. 18 мая в селе Вешаловка Липецкого округа выгорел металлический гараж, в деревне Красногорка Грязинского района сгорела тонна сена, а в селе Тербуны частично повреждена кровля и часть кухни жилого дома из-за пожара.
За минувшие выходные зафиксировано два происшествия с автомобилями: 18 мая в селе Болховское Задонского района горел моторный отсек автомобиля «Форд», а 19 мая в Ельце На улице Коммунаров короткое замыкание произошло в автомобиле «Рено», но здесь обошлось без возгорания.
Всего за выходные в Липецкой области зарегистрирован 21 пожар, из которых пять — возгорания мусора на открытой площади, а три — сухой травы.
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