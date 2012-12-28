Потепление продолжается: в Липецкой области до +24

20 мая Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадки не ожидаются. 21 и 22 мая с северо-запада на юго-восток будет перемещаться атмосферный фронт циклона, в зоне фронта пройдут местами кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что около климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем – от +19 до +24 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +5 до +7 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 20 мая стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.