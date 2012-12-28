«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Происшествия
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сегодня, 15:37
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У 26-летнего ельчанина нашли синтетические наркотики
Мужчину ждёт суд.
По данным следствия, в феврале этого года обвиняемого по подозрению в административном нарушении задержали полицейские на улице Яна Фабрициуса. При досмотре в отделе полиции в кармане брюк у него нашли сверток с 0,27 грамма синтетического наркотика.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия обвиняемый признал вину. Теперь по части первой статьи 228 УК РФ ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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