У 26-летнего ельчанина нашли синтетические наркотики

Мужчину ждёт суд.

В Ельце направлено в суд уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого мужчины, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта.По данным следствия, в феврале этого года обвиняемого по подозрению в административном нарушении задержали полицейские на улице Яна Фабрициуса. При досмотре в отделе полиции в кармане брюк у него нашли сверток с 0,27 грамма синтетического наркотика.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия обвиняемый признал вину. Теперь по части первой статьи 228 УК РФ ему грозит до трёх лет лишения свободы.