Депутат Дмитрий Погорелов: «У каждого социального объекта — своя история. В ее начале — наказы избирателей»

В 29-м округе — два самых густонаселенных микрорайона, «Елецкий» и «Университетский». В них продолжается строительство жилых домов и социальных объектов. Самыми урожайными на подарки жителям этих двух массивов западной части города выдались два последних года.

В «Елецком» начали строить поликлинику для детей и взрослых по инфраструктурном кредиту правительства РФ и крайне востребованную вторую школу (существующая по факту работает в три смены). В «Университетском» в прошлом году отремонтировали дорогу на улице Политехнической, в этом — на улице Белянского. Заканчивается ремонт улицы Московской. А еще в «Университетском» почти построен новый стадион для ЛГТУ и еще один, третий по счету, детский сад на 224 места по уникальному для Липецка проекту.— У каждого социального объекта — своя история. В ее начале — наказы избирателей, в середине — поиск источников финансирования, обсуждение деталей с горожанами, мэрией и лишь в конце — собственно строительство того, что планировалось, — говорит депутат городского Совета Дмитрий Погорелов.Дмитрий Погорелов захотел избраться именно от 29-го округа, ведь в нем находится ставшая ему вторым домом работа — областная детская больница, где он, детский хирург, вырос до начмеда и должности главного регионального детского онколога.— Каждый раз, когда мыл руки перед операцией, смотрел в окно операционного блока. Видел, как растет «Университетский», замечал, чего в нем не хватает.А не хватало, например, пешеходной дорожки между остановками «Областная больница» и «Технический университет» за железнодорожной веткой, нормальных переходов через рельсы по высокой насыпи, дорожки от аллеи, по которой с улицы Московской ходят домой жители микрорайона. Этот общественный запрос стал проектом благоустройства, который занял пятое место на платформе 48.gorodsreda.ru. Это значит, что в следующем году пустырь между железной дорогой, областной детской больницей и ЖК «Виктория» болагоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».— Спасибо губернатору и мэру, которые заводят в Липецк бюджетные средства по тем существующим госпрограммам. В этом году на муниципальную программу «Комфортная городская среда» выделены 224 миллиона рублей. В следующем году благодаря активности жителей города часть средств перепадет и нашему округу.Но уже в этом году после длительных согласований РЖД построило новые переходы через свои пути, а УКС города нашел подрядчика для строительства дорожки на месте протоптанной тропы, по которой от больницы можно добраться до остановки «Технический университет» и храма Сергия Радонежского. Через болотистую низину осталось сделать дорожку к больнице.Гордость депутата — обустроенный кнопками вызова пешеходный переход на опасном изгибе дороги по улице Политехнической у дома №9 по улице Бехтеева, по которой на улицу Московскую ходят жители ЖК «Виктория». Дмитрий Погорелов благодарит департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии за построенный пешеходный переход через улицу Бехтеева, с освещением и лежачим полицейским, который как воздух был нужен идущим в детские сады малышам и школьникам.Школа в «Университетском» — центр общественной и спортивной жизни. Она такая же перегруженная, как в «Елецком». Району нужно еще одно общеобразовательное учебное заведение, и это — перспективный проект, о котором в своем недавнем отчете перед депутатами говорила мэр Евгения Уваркина. Та школа, что есть, по-своему уникальна: микрорайон построен так, что между ее оградой и цепью многоэтажек по всем четырем сторонам находятся детские и спортивные площадки. Одну такую в прошлом году сделали за счет программы «Мой двор». Новая футбольно-баскетбольная площадка у дома №16 по улице Белянского с резиновым покрытием за металлической сеткой обошлась в 2,5 миллиона.— Эту программу инициировал губернатор, за что ему большое спасибо. Округ получает по ней на благоустройство 5 миллионов рублей. На оставшиеся 2,5 миллиона в прошлом году в «Елецком» в общем дворе для жителей пяти домов, одного по улице Осканова и четырех — по улице Артемова смонтировали детский игровой комплекс.В большом почете у жителей «Елецкого» — муниципальная программа, по которой в районе в этом году обустраивают сразу три сквера. Один из них уже почти закончен — на аллее Семьи достроена пешеходная зона, раньше обрывавшаяся в никуда. Сейчас жители могут не по грязи, а по плитке дойти до остановки «Елецкий микрорайон». Депутат отмечает, что аллею заложили семейные пары несколько лет назад. Деревья уже окрепли и радуют взор.У второго сквера, где раньше в грязи и бурьяне стоял памятник ветеранам боевых действий, Дмитрий Погорелов встретил куратора стройки от УКСа в окружении жителей. «Это — наш общественный контроль». Оказывается, все происходящее активно обсуждают в чатах.— Сквер еще не готов. Тут скоро появятся лавочки, урны, будет посеян газон. Я очень люблю свой «Елецкий», потому внимательна ко всем деталям, — говорит Светлана Вольская, оказавшаяся еще и старшей по дому на Осканова, 5.Третий сквер — между огромными домами №1 и №2 по улице Осканова. Еще год назад там были груды земли и битого кирпича. А сейчас — почти готовая зона отдыха с качелями, беседками и деревянной уличной мебелью. Осталось посеять газоны, посадить кусты и деревья. Сидящая на новой удобной лавочке молодая мама под навесом говорит, что очень довольна тем, что видит.— Замечательно! Мне все тут по душе! — Юлия Рогова также оказалась фанатом своего района.— Что тут еще нужно сделать? Нужен капремонт дороге по улице Хренникова, разбитой строительной техникой. Жителям нужны скверы и пешеходные связи в районе, строительство парка Авиаторов. Нужны видеокамеры у нового квартала в «Елецком-лайт» — там большая территория, на которой можно сделать парковку. Как только построят поликлинику, нужно будет закольцевать дорогу, построенную к магазину «Леруа Мерлен», сделать на нее выезд со стороны улицы Оскановой, — говорит Дмитрий Погорелов, у которого, кажется, разгорается вкус к общественной работе.