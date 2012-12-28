Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного

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Сотрудники отдела полиции №7 УМВД по Липецку задержали по подозрению в крупной краже 33-летнего подсобного рабочего сетевого магазина на улице Бунина.Розыском полицейские занялись после заявления дирекции магазина о пропаже пяти ящиков спиртного на сумму в 15 тысяч рублей.Как оказалось, подсобник закрыл ящики мусором, вывез из магазина и продал за 10 тысяч.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе областного управления МВД.