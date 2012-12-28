Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Происшествия
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сегодня, 09:16
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Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного
Розыском полицейские занялись после заявления дирекции магазина о пропаже пяти ящиков спиртного на сумму в 15 тысяч рублей.
Как оказалось, подсобник закрыл ящики мусором, вывез из магазина и продал за 10 тысяч.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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