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Заморозки в Липецкой области продлятся еще один день
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
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Первый этап подъездной дороги в «Европейский» с улицы Минской построит компания из Ельца
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Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного
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Происшествия
657
сегодня, 09:16
2

Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного

Сотрудники отдела полиции №7 УМВД по Липецку задержали по подозрению в крупной краже 33-летнего подсобного рабочего сетевого магазина на улице Бунина.

Розыском полицейские занялись после заявления дирекции магазина о пропаже пяти ящиков спиртного на сумму в 15 тысяч рублей.

Как оказалось, подсобник закрыл ящики мусором, вывез из магазина и продал за 10 тысяч. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

кража
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Да
сегодня, 09:25
Обычно а сетевых магазинах за подобными перемещенииями должен наблюдать сотрудник службы безопасности магазина.
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Товарищ!
34 минуты назад
Вы не жили в СССР! "-Сколько винограда не хватает? - Совсем немного. Четыре тонны. Вернее, десять. Самое большее - шестнадцать тонн не хватает" (с) ))))))))))))))
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