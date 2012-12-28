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140
24 минуты назад

Цветы к Вечному огню, автопробег, портреты ветеранов – фоторепортаж о 9 мая в Липецке

Липецк празднует День Победы.

Сегодня утром цветы к Вечному огню на площади Героев возложил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Торжественная церемонию в честь Дня Победы собрала несколько сотен липчан. Многие несли портреты воевавших родственников, некоторые носят их по улицам сегодня целый день.

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По улицам Липецка прошёл автопробег, а народные гулянья начались в Быхановос саду в 10:00, а в парке Победы – в 11:00. В 18:00 праздничная программа возобновится во всех парках города.

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9 мая
День Победы
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