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вчера, 14:58
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Тренерский штаб «Металлурга» отправлен в отставку

С кандидатурой преемника определятся на следующей неделе, а пока готовить команду будет экс-футболист Премьер-Лиги.

«Вечный» тренер «Металлурга» Сергей Машнин отправлен в отставку вместе со своими помощниками. Только что клуб объявил о расставании с Машниным, его помощником Владимиром Рогачёвым и тренером вратарей Андреем Чичкиным.

На выходных «Металлург» потерпел крупное поражение в Москве от «Родины-2» - 1:5 и опустился на последнее место в группе «Золото» второй лиги, что переполнило чащу весов руководства.

- Мы ценим вклад Сергея Ивановича, Владимира Владимировича и Андрея Григорьевича в развитие липецкого футбола, — приводит пресс-служба «Металлурга» слова спортивного директора «Металлурга» Андрея Овчинникова, — Они хорошие специалисты. Но сейчас наша команда идёт в хвосте турнирной таблицы и нужно что-то менять. Нужна встряска, поэтому мы пошли на такой шаг.

В клубе говорят, что поиски нового главного тренера уже идут, окончательное решение будет принято на следующей неделе.

А к ближайшей игре в воскресенье 5 мая на выезде с «Краснордаром-2» команду временно будет готовить 45-летний Дмитрий Бугаков, до этого работавший с юношескими командами в ОК СШОР, а в 2017-23 гг. возглавлявший дублёров «Металлурга». Бугаков известен болельщикам, как игрок «Металлурга» и саратовского «Сокола» в период его выступления в Премьер-Лиге. Недавно он получил тренерскую лицензию «A-UEFA», позволяющую работать в командах второго дивизиона. В будущем Бугаков войдёт в тренерский штаб команды.

Сергей Машнин тренировал «Металлург» с 2010 по 2022 гг, однажды вывел команду в первую лигу/ФНЛ. Осенью 2023 года вернулся на тренерский мостик, сменив Сергея Первушина и с ходу решил задачу по выходу в сильнейшую «Золотую» подгруппу второй лиги. Однако весной что-то пошло не так – в 11-ти играх лишь 2 победы, 4 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 7-15.

Владимир Рогачёв бессменно работал помощником при Машнине и Первушине с 2010 года, осенью провёл одну встречу в качестве и.о. главного тренера с «Чертаново» - 0:0.

Двукратный призёр чемпионатов России в составе волгоградского «Ротора» Андрей Чичкин работал в «Металлурге» с небольшим перерывом с 2021 года.
Футбол
Сергей Машнин
отставка
Дмитрий Бугаков
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Фигурное катание
сегодня, 06:19
Ещё в крайнем месте наше фигурное катание в Липецке, там рука руку моет, но не тренирует. Беда страшнее футбола
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коля
вчера, 22:11
все забыли металург как страшный сон .наконец то.
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Знаток 7-го уровня
вчера, 22:08
Теперь придётся сосредоточиться только на еврокубках. Там только шансы остались.
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Старый фанат
вчера, 22:33
Даёшь победу в лиге чемпионов! Хотя вряд-ли нас туда пустят...
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Сергей
вчера, 21:43
Всё таки Машин похоронил футбол в Липецке, его игра от обороны и только в обороне изредко переходя в атаку, если честно уже достали по самую макушку. Его давно надо было увольнять
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Ваш тренер
вчера, 21:32
Ничего и никто не поможет, ни деньги, и никакой тренер... Нет футбола, не было да и не будет..
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Адидас
вчера, 20:23
Металлург надо в Премьер Лигу выводить и строить для команды стадион как у Зенита а тренером лучше назначить каго то из легенд отечественного футбола например Дмитрия Аленичева
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Ага
вчера, 19:26
Вообще закройте клуб,пустая трата денег.Зачем нам псевдоспорт?Развивайте дворовые команды,если деньги девать некуда.
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Даа
вчера, 18:27
Закройте уже этот клуб, комбинат от него уже отказался, какой он теперь Металлург?
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Иии
вчера, 18:44
Точно, и пивнуху новую откройте. Ляпчанам они нужнее.
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Вождь аула
вчера, 17:51
Парашюты золотые выдали?
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Партработник
вчера, 17:29
В Сбере нужно искать там специалисты на все руки.
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