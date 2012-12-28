Тренерский штаб «Металлурга» отправлен в отставку

С кандидатурой преемника определятся на следующей неделе, а пока готовить команду будет экс-футболист Премьер-Лиги.

«Вечный» тренер «Металлурга» Сергей Машнин отправлен в отставку вместе со своими помощниками. Только что клуб объявил о расставании с Машниным, его помощником Владимиром Рогачёвым и тренером вратарей Андреем Чичкиным.На выходных «Металлург» потерпел крупное поражение в Москве от «Родины-2» - 1:5 и опустился на последнее место в группе «Золото» второй лиги, что переполнило чащу весов руководства.- Мы ценим вклад Сергея Ивановича, Владимира Владимировича и Андрея Григорьевича в развитие липецкого футбола, — приводит пресс-служба «Металлурга» слова спортивного директора «Металлурга» Андрея Овчинникова, — Они хорошие специалисты. Но сейчас наша команда идёт в хвосте турнирной таблицы и нужно что-то менять. Нужна встряска, поэтому мы пошли на такой шаг.В клубе говорят, что поиски нового главного тренера уже идут, окончательное решение будет принято на следующей неделе.А к ближайшей игре в воскресенье 5 мая на выезде с «Краснордаром-2» команду временно будет готовить 45-летний Дмитрий Бугаков, до этого работавший с юношескими командами в ОК СШОР, а в 2017-23 гг. возглавлявший дублёров «Металлурга». Бугаков известен болельщикам, как игрок «Металлурга» и саратовского «Сокола» в период его выступления в Премьер-Лиге. Недавно он получил тренерскую лицензию «A-UEFA», позволяющую работать в командах второго дивизиона. В будущем Бугаков войдёт в тренерский штаб команды.Сергей Машнин тренировал «Металлург» с 2010 по 2022 гг, однажды вывел команду в первую лигу/ФНЛ. Осенью 2023 года вернулся на тренерский мостик, сменив Сергея Первушина и с ходу решил задачу по выходу в сильнейшую «Золотую» подгруппу второй лиги. Однако весной что-то пошло не так – в 11-ти играх лишь 2 победы, 4 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 7-15.Владимир Рогачёв бессменно работал помощником при Машнине и Первушине с 2010 года, осенью провёл одну встречу в качестве и.о. главного тренера с «Чертаново» - 0:0.Двукратный призёр чемпионатов России в составе волгоградского «Ротора» Андрей Чичкин работал в «Металлурге» с небольшим перерывом с 2021 года.