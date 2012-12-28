В Сырском поймали браконьеров с сетями

У них изъяли девять килограммов рыбы.

У села Сырское на территории природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий» задержаны двое браконьеров, ловивших в период нереста рыбу с лодки при помощи четырех сетей.Как сообщает Верхнедонской отдел Росрыболовства, браконьеры успели поймать девять килограммов рыбы: тех щук, четырех карасей и 12 лещей. Ущерб причинённый водным биологическим ресурсам оценён в 19 550 рублей.Сети и выловленная рыба изъяты.«В действиях нарушителей усматриваются признаки преступления по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Материалы дел будут направлены в прокуратуру Липецкой области для принятия процессуального решения», — сообщили в Росрыболовстве.