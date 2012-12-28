Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Происшествия
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18 минут назад
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В Сырском поймали браконьеров с сетями
У них изъяли девять килограммов рыбы.
Как сообщает Верхнедонской отдел Росрыболовства, браконьеры успели поймать девять килограммов рыбы: тех щук, четырех карасей и 12 лещей. Ущерб причинённый водным биологическим ресурсам оценён в 19 550 рублей.
Сети и выловленная рыба изъяты.
«В действиях нарушителей усматриваются признаки преступления по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Материалы дел будут направлены в прокуратуру Липецкой области для принятия процессуального решения», — сообщили в Росрыболовстве.
Фото — rostov-fishcom.ru
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