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С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Общество
Ветер повалил дерево возле школы
Происшествия
Девочки «в черном» нашлись
Происшествия
Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Общество
В Сырском поймали браконьеров с сетями
Общество
В Липецкой области ветрено и до +18
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
143
18 минут назад
1

В Сырском поймали браконьеров с сетями

У них изъяли девять килограммов рыбы.

У села Сырское на территории природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий» задержаны двое браконьеров, ловивших в период нереста рыбу с лодки при помощи четырех сетей.

Как сообщает Верхнедонской отдел Росрыболовства, браконьеры успели поймать девять килограммов рыбы: тех щук, четырех карасей и 12 лещей. Ущерб причинённый водным биологическим ресурсам оценён в 19 550 рублей.

Сети и выловленная рыба изъяты.

«В действиях нарушителей усматриваются признаки преступления по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Материалы дел будут направлены в прокуратуру Липецкой области для принятия процессуального решения», — сообщили в Росрыболовстве.

Фото — rostov-fishcom.ru
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (1)

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Липчанин.
10 минут назад
Да я и говорю,что контроля никакого. Когда уже наловили,тогда только и их взяли.
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