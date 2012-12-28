«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
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Происшествия
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53 минуты назад
Три пожарных отделения тушили заброшенный дом в Липецке
Огонь вспыхнул ближе к утру.
Пожар произошёл в заброшенной двухэтажке, но, тем не менее на борьбу с огнём были брошены три пожарных отделения.
Пожар удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал.
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