Три пожарных отделения тушили заброшенный дом в Липецке

Огонь вспыхнул ближе к утру.

В 4 часа утра пожарные Липецка были подняты по тревоге: загорелось здание на улице Богдана Хмельницкого.Пожар произошёл в заброшенной двухэтажке, но, тем не менее на борьбу с огнём были брошены три пожарных отделения.Пожар удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал.