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Три пожарных отделения тушили заброшенный дом в Липецке
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Происшествия
317
53 минуты назад

Три пожарных отделения тушили заброшенный дом в Липецке

Огонь вспыхнул ближе к утру.

В 4 часа утра пожарные Липецка были подняты по тревоге: загорелось здание на улице Богдана Хмельницкого.

Пожар произошёл в заброшенной двухэтажке, но, тем не менее на борьбу с огнём были брошены три пожарных отделения.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал.
Пожар
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