Выходные в Липецке: VI липецкий полумарафон, закрытие фестиваля, Винни-Пух андеграунда

Представляем на выбор культурные, развлекательные и спортивные мероприятии уикенда.

Потепление









18 мая с 10:-- и до окончания ремонтных работ холодная вода будет отсутствовать всего-навсего в одном доме на улице15 микрорайон, 20.









Плановые отключения электроэнергии будут проходить только в субботу. В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта пропадёт свет на срок не более 3-х часов на улицах Аксакова, Арсеньева, Астраханской, Баумана, Бригадной, Володарского, Газина, Даргомыжского, Депутатской, Добровской, Жактовской, Железногорской, Ладыгина, Литейной, Локомотивной, М.Светлова, Паровозной, Патриотической, Питасарева, Пожарского, Поселковой, Рудничной, Тамбовской, Тихой, Ударников, Ушинского, Ярославской, на площади Заводской, в переулках Вишнёвом, Фруктовом.











Множество увлекательных событий ждёт сегодня липчан в рамках «Ночи музеев» - выставки. Интересные встречи и мастер-классы.









В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса. 2) 17 мая в 17:00 выступит ансамбль песни и танца «Легенда» Ростовской государственной филармонии с программой «Нам завещаны память и слава», посвященной событиям Второй мировой войны и 80-летию освобождению Ленинграда от немецких захватчиков.



















Ученики музыкальных школ Липецкой области продемонстрируют свой высокий уровень владения русскими народными инструментами. Вместе с ними на сцене будут выступать опытные музыканты Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко).









В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 начнётся квартирник на двоих – выступят артисты Александр Шубин и Спата.





Шубин называет сетя Винни-пухом андеграунда, он находится в постоянном путешествии от дома к дому. Он охотник за уникальными звуками природы и новыми песнями, а его выступления привлекают всех, кто любит искусство квартирников и атмосферу старых домов. Спата - женский рок с глубоким смыслом.







Кино





А по соседству – в культурном пространстве «Door28» (ул. Октябрьская, 28) 17 мая в 19:00 состоится показ фильма «Французский вестник». США, Германия, Франция, 2020. Мелодрама, комедия. Режиссёр Уэс Андерсон (18+)





Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Рейтинг фильма на Кинопоске – 7,5.













В Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) субботник день на фестивале «Липевый цвет» будет отдан местной образцовой театральной студии «ТЭМ». В 10:00 ей артисты покажут спектакль «Алёшкины мысли» (6+), а в 10:30 – «Я такая, какая я есть» (6+).









С наступлением тепла все больше культурных событий происходят в липецких парках. 18 мая парк Победы приглашает посетителей в 15:00 на отчётный концерт танцевальной студии «Fox» (6+), в 17:00 – на проект «Играй гармонь!» (12+), в 19:00 – на дискотеку для всех «Будут танцы» (12+).











Не будет скучно и в других культурных пространствах Липецка. 18 мая в 18:00 на эстраде Нижнего парка летний концертный сезон откроют музыканты Липецкой государственной филармонии (6+).











18 и 19 мая на зелёном острове в 8:00 начнутся мероприятия VI «Липецкого полумарафона». Будут проведены забеги на разные дистанции, спортивные и культурные праздники. В наш город съехались более 7 тысяч (!) участников из 259 городов России. В программе 10 различных дистанций – от 500 метров до классического марафона на 42,2 км.











Памяти Заслуженного тренера (0+)





Во дворце спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) 18 мая в 9:00 стартует открытое первенство Липецка памяти основателя липецкой школы фигурного катания Валерия Дудко.











Архив. Валерий Дудко (вверху слева) и его ученики, 1990-е годы







Большой футбол (6+)





Липчане не очень удачно выступают в сильнейшей «Золотой» подгруппе второй лиги, но пока ещё мы можем с помощью «Металлурга» видеть серьёзные команды, которые в будущем году, очевидно, нам будут показывать только по телевизору. Да и серия неудач липчан когда-нибудь закончится, почему не в воскресенье? Поэтому сходить стоит.











В субботу, 18 мая, в Липецке ожидается 17-19 градусов тепла, а на следующие день – уже 18-20 градусов. По ночам будут идти кратковременные дожди, а днём – без осадков.А 19 мая с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с благами цивилизации на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Западной, 44; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Черноземной, 32; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.В это же время испытают трудности жители частного сектора на улицах 1-й Крамской, 2-й Крымской, 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Верхней Джамбула, Днепровской, Донецкой, Западной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Товарищеской, Чаплыгина, Чернозёмной, Школьной, Шмидта, в переулках Кочубея, Макаренко и Рылеева.Традиционное ежегодное событие будет проходить в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) с 19:00 до 22:00. В областном художественном музее (ул. Ленина, 7а) марафон пройдет с 17:00 до 21:00; в Музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 7а) – с 17:00 до 22:00; в музее «Городская управа» - с 18:00 до 21:00.Прозвучат песни военных лет: «Священная война», «Эх, дороги», «Тёмная ночь», «Катюша», «Смуглянка» и многие другие, стихи О. Берггольц о блокаде и знаменитая «Песня 55-й армии».А в воскресенье, 18 мая, в «Унионе» в 15:00 пройдёт второй концерт проекта «Филармонический дебют» — «Юные солисты и народный оркестр».Прозвучат произведения А. Хачатуряна, А. Шалова, В. Городовской, С. Федорова, В. Андреева, Е. Тростянского и других.Рекомендуемая плата за вход – 200 рублей.В ролях: Джефри Райт, Эндриан Броуди, Тильда Суитон.19 мая в 12:00 начнётся спектакль от липецкого театра кукол «Сирин. История мастера», а в 13:00 – закрытие фестиваля театров кукол. На котором выступят гости из Китая19 мая в парке в 13:00 Фестиваль семейных традицийв 17:00 – отчётный концерт детской школы танцев «Триумф», в 18:00 – культурная программа городского Дворца культуры «Майский букет»Культурная программа «Выходи гулять»18 мая пройдёт в 17:30 в Быхановом саду, в 19 мая в 17:30 – в детском парке «Сказка».На выходных Липецк вновь превратится в столицу бега РФ.Вход свободный.В воскресенье, 19 мая, липецкий «Металлург» примет на своём поле претендента на выход в первую лигу «Новосибирск».Игра на Центральном стадионе «Металлург» в воскресенье начнётся в 15:00.