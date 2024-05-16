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280
56 минут назад
6

Выходные в Липецке: VI липецкий полумарафон, закрытие фестиваля, Винни-Пух андеграунда

Представляем на выбор культурные, развлекательные и спортивные мероприятии уикенда.

Потепление

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В субботу, 18 мая, в Липецке ожидается 17-19 градусов тепла, а на следующие день – уже 18-20 градусов. По ночам будут идти кратковременные дожди, а днём – без осадков.

Отключение воды

18 мая с 10:-- и до окончания ремонтных работ холодная вода будет отсутствовать всего-навсего в одном доме на улице15 микрорайон, 20.

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А 19 мая с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с благами цивилизации на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Западной, 44; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Черноземной, 32; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.

В это же время испытают трудности жители частного сектора на улицах 1-й Крамской, 2-й Крымской, 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Верхней Джамбула, Днепровской, Донецкой, Западной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Товарищеской, Чаплыгина, Чернозёмной, Школьной, Шмидта, в переулках Кочубея, Макаренко и Рылеева.

Отключение света

Плановые отключения электроэнергии будут проходить только в субботу. В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта пропадёт свет на срок не более 3-х часов на улицах Аксакова, Арсеньева, Астраханской, Баумана, Бригадной, Володарского, Газина, Даргомыжского, Депутатской, Добровской, Жактовской, Железногорской, Ладыгина, Литейной, Локомотивной, М.Светлова, Паровозной, Патриотической, Питасарева, Пожарского, Поселковой, Рудничной, Тамбовской, Тихой, Ударников, Ушинского, Ярославской, на площади Заводской, в переулках Вишнёвом, Фруктовом.

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Ночь музеев (16+)

Множество увлекательных событий ждёт сегодня липчан в рамках «Ночи музеев» - выставки. Интересные встречи и мастер-классы.

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Традиционное ежегодное событие будет проходить в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) с 19:00 до 22:00. В областном художественном музее (ул. Ленина, 7а) марафон пройдет с 17:00 до 21:00; в Музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 7а) – с 17:00 до 22:00; в музее «Городская управа» - с 18:00 до 21:00.

Ансамбль «Легенда» (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса. 2) 17 мая в 17:00 выступит ансамбль песни и танца «Легенда» Ростовской государственной филармонии с программой «Нам завещаны память и слава», посвященной событиям Второй мировой войны и 80-летию освобождению Ленинграда от немецких захватчиков.

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Прозвучат песни военных лет: «Священная война», «Эх, дороги», «Тёмная ночь», «Катюша», «Смуглянка» и многие другие, стихи О. Берггольц о блокаде и знаменитая «Песня 55-й армии».

Юные солисты (6+)

А в воскресенье, 18 мая, в «Унионе» в 15:00 пройдёт второй концерт проекта «Филармонический дебют» — «Юные солисты и народный оркестр».

Ученики музыкальных школ Липецкой области продемонстрируют свой высокий уровень владения русскими народными инструментами. Вместе с ними на сцене будут выступать опытные музыканты Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко).

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Прозвучат произведения А. Хачатуряна, А. Шалова, В. Городовской, С. Федорова, В. Андреева, Е. Тростянского и других.

Квартирник в «Библиотеке» (18+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 начнётся квартирник на двоих – выступят артисты Александр Шубин и Спата.

Шубин называет сетя Винни-пухом андеграунда, он находится в постоянном путешествии от дома к дому. Он охотник за уникальными звуками природы и новыми песнями, а его выступления привлекают всех, кто любит искусство квартирников и атмосферу старых домов. Спата - женский рок с глубоким смыслом.


Рекомендуемая плата за вход – 200 рублей.

Кино

А по соседству – в культурном пространстве «Door28» (ул. Октябрьская, 28) 17 мая в 19:00 состоится показ фильма «Французский вестник». США, Германия, Франция, 2020. Мелодрама, комедия. Режиссёр Уэс Андерсон (18+)

Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Рейтинг фильма на Кинопоске – 7,5.

В ролях: Джефри Райт, Эндриан Броуди, Тильда Суитон.


Театральный фестиваль

В Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) субботник день на фестивале «Липевый цвет» будет отдан местной образцовой театральной студии «ТЭМ». В 10:00 ей артисты покажут спектакль «Алёшкины мысли» (6+), а в 10:30 – «Я такая, какая я есть» (6+).

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19 мая в 12:00 начнётся спектакль от липецкого театра кукол «Сирин. История мастера» (12+), а в 13:00 – закрытие фестиваля театров кукол. На котором выступят гости из Китая (12+).

Парк Победы

С наступлением тепла все больше культурных событий происходят в липецких парках. 18 мая парк Победы приглашает посетителей в 15:00 на отчётный концерт танцевальной студии «Fox» (6+), в 17:00 – на проект «Играй гармонь!» (12+), в 19:00 – на дискотеку для всех «Будут танцы» (12+).

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19 мая в парке в 13:00 Фестиваль семейных традиций (6+), в 17:00 – отчётный концерт детской школы танцев «Триумф», в 18:00 – культурная программа городского Дворца культуры «Майский букет» (12+).

Под открытым небом

Не будет скучно и в других культурных пространствах Липецка. 18 мая в 18:00 на эстраде Нижнего парка летний концертный сезон откроют музыканты Липецкой государственной филармонии (6+).

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Культурная программа «Выходи гулять» (6+) 18 мая пройдёт в 17:30 в Быхановом саду, в 19 мая в 17:30 – в детском парке «Сказка».

Полумарафон (6+)

На выходных Липецк вновь превратится в столицу бега РФ.

18 и 19 мая на зелёном острове в 8:00 начнутся мероприятия VI «Липецкого полумарафона». Будут проведены забеги на разные дистанции, спортивные и культурные праздники. В наш город съехались более 7 тысяч (!) участников из 259 городов России. В программе 10 различных дистанций – от 500 метров до классического марафона на 42,2 км.

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Памяти Заслуженного тренера (0+)

Во дворце спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) 18 мая в 9:00 стартует открытое первенство Липецка памяти основателя липецкой школы фигурного катания Валерия Дудко.

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Архив. Валерий Дудко (вверху слева) и его ученики, 1990-е годы

Вход свободный.

Большой футбол (6+)

В воскресенье, 19 мая, липецкий «Металлург» примет на своём поле претендента на выход в первую лигу «Новосибирск».

Липчане не очень удачно выступают в сильнейшей «Золотой» подгруппе второй лиги, но пока ещё мы можем с помощью «Металлурга» видеть серьёзные команды, которые в будущем году, очевидно, нам будут показывать только по телевизору. Да и серия неудач липчан когда-нибудь закончится, почему не в воскресенье? Поэтому сходить стоит.

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Игра на Центральном стадионе «Металлург» в воскресенье начнётся в 15:00.

Дорогие липчане! Вы видите, что уикенд будет крайне насыщенным и выбрать себе занятие по душе может каждый, в том числе - с помощью нашей рубрики. А вообще заходить на GOROD48 лучше не только в будние дни. Мы работаем 24/7, у нас каждый день выходят новости. Не забывайте время от времени набирать «электронное имя Липецка» и не отставать от жизни. Ждём вас снова и снова!
Выходные в Липецке
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Комментарии (6)

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Сначала новые
хомячок
2 минуты назад
Я люблю марафонить на диване.
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Липчанин
9 минут назад
Интересные мероприятия. Надо сходить.
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А у нас во дворе
22 минуты назад
Теперь автопробег, называется"обьехать марафон"
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Триатлон
23 минуты назад
Наконец-то Липецк стал мировой столицей бега.
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Липчанин.
29 минут назад
Одна ерунда, ничего путного.
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Зож
38 минут назад
Почему нет списков бесплатных туалетов и душевых?в городе коллапс,то воду,то электричество отключаютъ!
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