В Липецкой области выросло производство мебели, прицепов и полуприцепов, текстиля

Промышленное производство в целом выросло в Липецкой области в первом квартале 2024 года на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Рост в январе-декабре показали такие направления, как «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «обрабатывающие производства», практически на том же уровне осталось «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», снизилась «добыча полезных ископаемых», сообщает Липецкстат.В секторе обрабатывающих производств в целом индекс промышленного производства вырос в январе-марте на 4,2%: здесь в 3,3 раза увеличилось производство мебели, на 74,1% - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост отмечался в производстве текстильных изделий (+58,1%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (кроме мебели) – на 47,6%, химических веществ и химических продуктов (+47,2%). Производство электрооборудования выросло на 50,4%, кожи и изделий из кожи – на 34,3%, готовых металлических изделий – на 16%, пищевых продуктов – на 12,4%. В диапазоне от 1 до 10 процентов выросло производство напитков, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования.Вместе с тем в некоторых отраслях наблюдалось падение производства – потеряли по итогам января-марта 2024 года производства: компьютеров, электроники и оптики (-63,1%), полиграфическая деятельность (-33,6%), кокса и нефтепродуктов (-13,6%), лекарственных средств и медицинских материалов, (-7,1%), бумаги и бумажных изделий (-1,7%), металлургическое (-1,4%).Добыча полезных ископаемых снизилась за год на 6,1%. Вид деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 46,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» сократилось на 0,3%, сообщает Липецкстат.