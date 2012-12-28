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сегодня, 18:06
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В Липецкой области выросло производство мебели, прицепов и полуприцепов, текстиля

Промышленное производство в целом выросло в Липецкой области в первом квартале 2024 года на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. 

Рост в январе-декабре показали такие направления, как «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «обрабатывающие производства», практически на том же уровне осталось «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», снизилась «добыча полезных ископаемых», сообщает Липецкстат. 

В секторе обрабатывающих производств в целом индекс промышленного производства вырос в январе-марте на 4,2%: здесь в 3,3 раза увеличилось производство мебели, на 74,1% - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост отмечался в производстве текстильных изделий (+58,1%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (кроме мебели) – на 47,6%, химических веществ и химических продуктов (+47,2%). Производство электрооборудования выросло на 50,4%, кожи и изделий из кожи – на 34,3%, готовых металлических изделий – на 16%, пищевых продуктов – на 12,4%. В диапазоне от 1 до 10 процентов выросло производство напитков, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования. 

Вместе с тем в некоторых отраслях наблюдалось падение производства – потеряли по итогам января-марта 2024 года производства: компьютеров, электроники и оптики (-63,1%), полиграфическая деятельность (-33,6%), кокса и нефтепродуктов (-13,6%), лекарственных средств и медицинских материалов, (-7,1%), бумаги и бумажных изделий (-1,7%), металлургическое (-1,4%). 

Добыча полезных ископаемых снизилась за год на 6,1%. Вид деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 46,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» сократилось на 0,3%, сообщает Липецкстат.

промышленность
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Да,да
8 минут назад
Да ,мы впереди планеты всей
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не-а чё
44 минуты назад
Вот бы зарплата так росла.
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Плохо
47 минут назад
Нет данных о производстве товаров первой необходимости - продуктов питания, минеральной воды, обеспечении лекарственными средствами. Значит, не на высоте.
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Липецк
сегодня, 19:26
Где можно купить компьютер произведенный в Липецкой обл.? Подскажите если кто знает.
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ник
сегодня, 19:46
в регарде
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