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2510
вчера, 15:56
14

Директора управляющей компании дисквалификацировали на полгода

Нарушения выявили сразу в двух обслуживаемых УК домах.

Ещё в январе этого года при проверке работы ООО «УК «Вариант» выявили несколько нарушений. Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в доме №4 по улице Мичурина в восьмом подъезде в подвале отсутствовал участок трубопровода по стояку отопления, и поэтому место общего пользования не отапливалось. А подвале нашли влажные следы подтопления.

У дома №27 по проспекту Победы было скользко на входной площадке, дворовом подъезде и тротуаре — они не были обработаны песко-соляной смесью, там же не был удален уплотненный снег. А в подъезде № 10 на первом этаже не было второй тамбурной двери.

В отношении директора ООО УК «Вариант» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»: в результате ему назначено наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев.
ЖКХ
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Комментарии (14)

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Как гость
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сегодня, 07:17
Директора Гук матырская. Уже жалобы через Москву идут на эту компанию
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Гость
сегодня, 06:31
Но согласно статье там штрафы от 250-300т, для должностного лица 50-100. Или дисквалификации до 3 лет. И о каких 6 месяцев идёт речь? Что опять по минималки отделался , для кого то опять несхождения делают такими наказаниями? Или же кто-то в этом заинтересован и своих не бросает?
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липчанка
вчера, 23:59
Посетите подвал в четвертом и пятом подъездах дома 117 по ул. Московская. Управляшка УК Парус Третий год испарение канализации. Три года пишем в департамент ЖКХ и в прокуратуру. Они отсылают в ГЖИ - ссылаясь, что ГЖИ это надзорный орган, а воз и ныне там. Одни отписки.
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Пенсионерка
вчера, 22:06
Теперь уборщица будет директором ,а директор смотрящим деньги считать ,,Наказать так чтобы директор ни копейки денег не положил в карман вот это будет наказание
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Хозяева на месте
вчера, 21:46
А директора нового нарисуют, ЖКХ это неиссякаемый источник наживы!
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Я
вчера, 20:16
Это вы ещё на Юных натуралистов, 15 не были. Отопление дали в конце ноября, после январской коммунальной аварии тепла совсем не было до конца января. На этажах, в лифтах грязь. Все благодаря УК Вариант !
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Алкан с ЛТЗ
вчера, 19:41
Лучше бы посадили!
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Надежда
вчера, 18:33
Проверьте пожалуйста подвал по улице Космонавтов 74, 4 подъезд. С начала марта заявки подаем, только никто не шевелится. Главное вовремя платите
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Эфа
вчера, 18:27
ГЖИ, похоже, заказ исполнила, а УК "Вариант" лучшая в городе, если существенных нарушений обнаружить не удалось. Снег уплотнённый во всём городе весны ждал, песко-соляная смесь тротуары не баловала, в подвале кот помочился, а отсутствие отопления на этаже только экономии способствует.
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Эфа
вчера, 20:10
УК вариант, УК выбор - антилидер. Делать ничего не хотят. Только деньги собирают и все.
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Алёна
вчера, 17:58
Это просто дурдом! Можно воровать годами, а наказание - дисквалификация на полгода директора фирмы! И то, после многочисленных нарушений! Сажайте другого директора, который будет воровать для вас дальше, пожалуйста! Порядка в этой сфере не будет никогда, при таких условиях! То, что происходит с ЖКХ - просто полное разочарование и импотенция!
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