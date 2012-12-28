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Общество
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вчера, 15:56
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Директора управляющей компании дисквалификацировали на полгода
Нарушения выявили сразу в двух обслуживаемых УК домах.
У дома №27 по проспекту Победы было скользко на входной площадке, дворовом подъезде и тротуаре — они не были обработаны песко-соляной смесью, там же не был удален уплотненный снег. А в подъезде № 10 на первом этаже не было второй тамбурной двери.
В отношении директора ООО УК «Вариант» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»: в результате ему назначено наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев.
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