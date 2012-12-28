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вчера, 22:51
В Астрахани с территории горящего рынка эвакуировали более 100 человек
"Площадь пожара в Астрахани увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и очень плотной застройкой. Происходит наращивание группировки", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в 20:41 мск пожар локализовали на площади 1,2 тыс. кв.м. Спасатели вывели из опасной зоны возгорания, которое произошло на одном из крупнейших рынков Астрахани, свыше 100 человек.
Первоначальная площадь пожара составляла 650 кв. м, позже она выросла до 1,2 тыс. кв. м. В настоящий момент возгорание локализовано. Предварительно, пострадавших нет. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и очень плотной застройкой. К ликвидации огня привлечены 90 человек и 21 единица техники. Прокуратура области организовала проверку.
В пресс-службе администрации города отметили, что коммунальные службы оказывают содействие в тушении пожара. По поручению первого заместителя главы города Назара Кучерука, находящегося на месте происшествия, для подвоза воды выделено несколько спецмашин из муниципальных предприятий.
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