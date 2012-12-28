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Общество
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36 минут назад
В деревне Вихровка Данковского района подтопило участок дороги
Весеннее половодье продолжается.
«Жизнеобеспечение населения не нарушено», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
А 31 марта стало известно о подтоплении участка дороги в деревне Селище Лебедянского района.
Напомним, 28 марта в Липецкой области был введён режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.
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