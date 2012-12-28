В Усмани осудили 66-летнюю самогонщицу

Женщина продала за 150 рублей бутылку опасного для здоровья спиртного и получила штраф в 30 000 рублей.

Усманский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летней женщины по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Самогонщицу признали виновной и оштрафовали на 30 000 рублей.6 октября прошлого года пенсионерка продала за 150 рублей бутылку самогона. Напиток направили на экспертизу, и в нём нашли этиллактат (этиловый эфир молочной кислоты), бензальдегид, фетилэтанол, которые опасны для жизни и здоровья человека.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и дело рассматривали в особом порядке.