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43 минуты назад
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В Усмани осудили 66-летнюю самогонщицу
Женщина продала за 150 рублей бутылку опасного для здоровья спиртного и получила штраф в 30 000 рублей.
6 октября прошлого года пенсионерка продала за 150 рублей бутылку самогона. Напиток направили на экспертизу, и в нём нашли этиллактат (этиловый эфир молочной кислоты), бензальдегид, фетилэтанол, которые опасны для жизни и здоровья человека.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и дело рассматривали в особом порядке.
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