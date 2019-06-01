А знаете ли вы, почему два лета с самой аномальной за век погодой стали знаковыми для Липецка?

Мы продолжаем рубрику «А знаете ли вы, что?», в которой рассказываем об удивительных явлениях, редких и загадочных памятниках Липецка, событиях его современности и истории. Сегодня речь пойдет о погоде и истории.







Зато благодаря этим наблюдениям мы знаем, что за более чем столетие самым жарким летом в Липецке стало лето 2010 года. А самым холодным летним днем было 1 июня 1916 года.



Холодный 1916-й



Самым холодным днем лета в Липецке за прошедшие с начала метеонаблюдений 110 лет стало 1 июня 1916 года. Тогда столбик термометра опустился до 1 градуса мороза. Таким же прохладным было и все лето этого года.



Стал этот год знаковым для Липецка и из-за другого события.



Именно в 1916 году в Липецке появляется настоящая авиация - у нас открыли аэропланные мастерские. Основал их с помощью отца - эмигранта из Османской империи и консула Греции - уроженец Липецка, один из первых русских авиаторов Николай Саков. Судьбе этого человека можно посвятить целый роман. Саков загорелся авиацией совсем молодым, в 1911 году уговорил отца и мать отправить его учиться авиационному делу во Францию. Оттуда Саков возвращается в Липецк с собственным самолетом, которой, правда, скоро потерпел крушение. В 1912 году - Саков пилот-доброволец греческой армии на балканской войне, на которой авиация впервые была применена в боевых целях. Затем Первая мировая, Саков воюет в составе первого авиационного соединения России «летчиком-охотником». Получает ордена, ранение и увольняется с военной службы.







фото topwar.ru



"В 1916-ом году Саков получил за боевые заслуги чин прапорщика... в это же время он теряет интерес к военной службе. У него появляется мысль создать собственное авиастроительное предприятие. Для помощи в этом ответственном начинании он обращается к своему отцу, который весной 1916-го года заключает договор с Управлением Военно-воздушного флота Российской империи на поставку учебных аэропланов. К лету, задействовав свои многочисленные связи, Ставр Елевтерьевич организует в Липецке товарищество под названием «Липецкие Аэропланные Мастерские». Основными кредиторами стали известные в городе промышленники Хренников и Быханов", - так пишет о дальнейших событиях







фото topwar.ru .



Мастерские располагались на нынешней улице Интернациональной. В них работали около 70 человек. Однако революции выбили предприятие из колеи, и продолжили развитие авиации в Липецке уже большевики. Николай Саков же воевал на Гражданской войне за белых, затем помогал грекам в войне с Турцией, попал во Францию, где умер в 1930 году.



Запомнится 1916 год нашим предкам и визитом в город военного министра Российской империи Дмитрия Шуваева, при котором был осуществлен «Брусиловский прорыв». Но в Липецк он приехал по скандальному поводу. Сокольский завод набрал много оборонных заказов, и не смог с ними справиться. Дмитрий Шуваев лично разбирался в причинах срыва поставок для фронта, и после его визита завод в рекордно-короткие сроки выполнил заказы.







фото proza.ru .



К слову, Дмитрий Шуваев после того визита влюбился в Липецке и поселился здесь после Гражданской войны. Судьба его сложилась трагично. В 1937 году Шуваева расстреляли за «контрреволюционную деятельность» по доносу знакомого – учителя школы №3. В 1956 году экс-военный министр Российской империи посмертно реабилитирован.



Огненное лето 2010-го



Летом 2010 года пали все ранее установленные температурные рекорды. В июне столбик термометра три дня подряд поднимался до отметки +37,7 градуса (26, 27 и 28 июня). В июле жара держалась на уровне 39,8 градуса. Август стал еще более жарким. С 1 по 13-е августа в Липецке настоящее пекло - на улице столбик термометра поднимался до +40,7 градуса (2 августа).



Липчане хорошо помнят аномально-жаркое лето 2010 года. Оно запомнилось не только зноем, но и страшными лесными пожарами. Один из них задел и город.



27 июля вокруг Липецка загорелись леса, в том числе и в районе Силикатных озер. В тот день пожарные потушили возгорание на площади в один гектар. А 29 июля лесной пожар подобрался к поселку Силикатный. В поселке сгорели десятки сарев-самостроев вместе с живностью – курицами, кроликами, кошками и собаками, гаражи и пять автомобилей, было повреждено здание конно-спортивной школы.



В тот же день, 29 июля, вспыхнули лесные пожары неподалеку от Липецка – в Плехановском лесничестве. Тогда липчане впервые увидели устрашающее зрелище – столбы дыма до неба. В Грязинском районе у села Бутырки 29 июля лесной пожар уничтожил один дом, в селе Отскочное Краснинского района сгорели пять домов, пожары вспыхнули в Тележенке Лебедянского района, Кулешовке Липецкого района, Донском и Бутырках Задонского района.



29 июля трагическая дата: огонь из соседней, Воронежской области, пришел в Усманский район, где загорелись 150 гектаров леса. Огненный вихрь накрывает село Излегоще - за несколько часов в селе полностью выгорают 103 дома. Журналистов, которые попали в село, когда пожар еще тлел, встречает апокалиптическое зрелище: засыпанные пеплом раскаленные улицы и торчащие в небо печные трубы на местах домов.



























Затем огонь снова накрыл село Донское Задонского района, здесь сгорели 13 домов. В поселке Дальний Добровского района огонь уничтожил 31 дом и деревянную церковь.



























Липчане же изнывали от жары и задыхались от смога. Дым лесных пожаров застилал солнце, на него можно было смотреть днем без темных очков.



Кондиционеры уже не спасали от жары и выходили из строя. В частном секторе многие спали с открытыми настежь дверями, занавешивая их мокрыми простынями, чтобы хоть как-то фильтровать смог и гарь.



За 26 дней адской жары в Липецкой области сгорели 192 дома. До начала зимы 2010-го, большую часть из них отстроили заново за счет государства.



С того лета, в Липецкой области вводится особый противопожарный режим, с запретом разводить костры и посещать леса.



Метеонаблюдения в Липецке начали вести в 1909 году. История сохранила имя первого наблюдателя за погодой – Василия Григорьевича Павловского. А вот где находилась в городе первая метеостанция, созданная при Императорском московском обществе сельского хозяйства, сейчас уже не известно.Зато благодаря этим наблюдениям мы знаем, что за более чем столетие самым жарким летом в Липецке стало лето 2010 года. А самым холодным летним днем было 1 июня 1916 года.Самым холодным днем лета в Липецке за прошедшие с начала метеонаблюдений 110 лет стало 1 июня 1916 года. Тогда столбик термометра опустился до 1 градуса мороза. Таким же прохладным было и все лето этого года.Стал этот год знаковым для Липецка и из-за другого события.Именно в 1916 году в Липецке появляется настоящая авиация - у нас открыли аэропланные мастерские. Основал их с помощью отца - эмигранта из Османской империи и консула Греции - уроженец Липецка, один из первых русских авиаторов Николай Саков. Судьбе этого человека можно посвятить целый роман. Саков загорелся авиацией совсем молодым, в 1911 году уговорил отца и мать отправить его учиться авиационному делу во Францию. Оттуда Саков возвращается в Липецк с собственным самолетом, которой, правда, скоро потерпел крушение. В 1912 году - Саков пилот-доброволец греческой армии на балканской войне, на которой авиация впервые была применена в боевых целях. Затем Первая мировая, Саков воюет в составе первого авиационного соединения России «летчиком-охотником». Получает ордена, ранение и увольняется с военной службы."В 1916-ом году Саков получил за боевые заслуги чин прапорщика... в это же время он теряет интерес к военной службе. У него появляется мысль создать собственное авиастроительное предприятие. Для помощи в этом ответственном начинании он обращается к своему отцу, который весной 1916-го года заключает договор с Управлением Военно-воздушного флота Российской империи на поставку учебных аэропланов. К лету, задействовав свои многочисленные связи, Ставр Елевтерьевич организует в Липецке товарищество под названием «Липецкие Аэропланные Мастерские». Основными кредиторами стали известные в городе промышленники Хренников и Быханов", - так пишет о дальнейших событиях журнал "Военное обозрение" Мастерские располагались на нынешней улице Интернациональной. В них работали около 70 человек. Однако революции выбили предприятие из колеи, и продолжили развитие авиации в Липецке уже большевики. Николай Саков же воевал на Гражданской войне за белых, затем помогал грекам в войне с Турцией, попал во Францию, где умер в 1930 году.Запомнится 1916 год нашим предкам и визитом в город военного министра Российской империи Дмитрия Шуваева, при котором был осуществлен «Брусиловский прорыв». Но в Липецк он приехал по скандальному поводу. Сокольский завод набрал много оборонных заказов, и не смог с ними справиться. Дмитрий Шуваев лично разбирался в причинах срыва поставок для фронта, и после его визита завод в рекордно-короткие сроки выполнил заказы.К слову, Дмитрий Шуваев после того визита влюбился в Липецке и поселился здесь после Гражданской войны. Судьба его сложилась трагично. В 1937 году Шуваева расстреляли за «контрреволюционную деятельность» по доносу знакомого – учителя школы №3. В 1956 году экс-военный министр Российской империи посмертно реабилитирован.Летом 2010 года пали все ранее установленные температурные рекорды. В июне столбик термометра три дня подряд поднимался до отметки +37,7 градуса (26, 27 и 28 июня). В июле жара держалась на уровне 39,8 градуса. Август стал еще более жарким. С 1 по 13-е августа в Липецке настоящее пекло - на улице столбик термометра поднимался до +40,7 градуса (2 августа).Липчане хорошо помнят аномально-жаркое лето 2010 года. Оно запомнилось не только зноем, но и страшными лесными пожарами. Один из них задел и город.27 июля вокруг Липецка загорелись леса, в том числе и в районе Силикатных озер. В тот день пожарные потушили возгорание на площади в один гектар. А 29 июля лесной пожар подобрался к поселку Силикатный. В поселке сгорели десятки сарев-самостроев вместе с живностью – курицами, кроликами, кошками и собаками, гаражи и пять автомобилей, было повреждено здание конно-спортивной школы.В тот же день, 29 июля, вспыхнули лесные пожары неподалеку от Липецка – в Плехановском лесничестве. Тогда липчане впервые увидели устрашающее зрелище – столбы дыма до неба. В Грязинском районе у села Бутырки 29 июля лесной пожар уничтожил один дом, в селе Отскочное Краснинского района сгорели пять домов, пожары вспыхнули в Тележенке Лебедянского района, Кулешовке Липецкого района, Донском и Бутырках Задонского района.29 июля трагическая дата: огонь из соседней, Воронежской области, пришел в Усманский район, где загорелись 150 гектаров леса. Огненный вихрь накрывает село Излегоще - за несколько часов в селе полностью выгорают 103 дома. Журналистов, которые попали в село, когда пожар еще тлел, встречает апокалиптическое зрелище: засыпанные пеплом раскаленные улицы и торчащие в небо печные трубы на местах домов.Затем огонь снова накрыл село Донское Задонского района, здесь сгорели 13 домов. В поселке Дальний Добровского района огонь уничтожил 31 дом и деревянную церковь.Липчане же изнывали от жары и задыхались от смога. Дым лесных пожаров застилал солнце, на него можно было смотреть днем без темных очков.Кондиционеры уже не спасали от жары и выходили из строя. В частном секторе многие спали с открытыми настежь дверями, занавешивая их мокрыми простынями, чтобы хоть как-то фильтровать смог и гарь.За 26 дней адской жары в Липецкой области сгорели 192 дома. До начала зимы 2010-го, большую часть из них отстроили заново за счет государства.С того лета, в Липецкой области вводится особый противопожарный режим, с запретом разводить костры и посещать леса.