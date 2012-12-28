Защитник «Металлурга» выздоровел вовремя

Перед игрой с грозным соперником "сталевары" и так лишились двух футболистов.

К тренировкам «Металлурга» вновь приступил 23-летний центральный защитник Иван Лапшов, пропустивший начало весенней части сезона из-за травмы, полученной ещё на сборе в Турции.

Это – отличная новость для главного тренера Сергея Машнина, у которого накануне матча в Волгограде с грозным «Ротором» выпали из обоймы два игрока – опорник Даниил Тюменцев и мотор атак Артур Арустамян. Оба получили по две жёлтые карточки в прошлой игре дома с «Родиной-2» (1:1) и теперь будут вынуждены пропустить следующую встречу.



Даниил Тюменцев (с мячом) тренируется, но играть не будет



Не сможет «Металлург» рассчитывать и на своего лучшего бомбардира в осенней части сезона (7 голов) Дениса Сёмина, который продолжает залечивать травму. А хавбек Максим Радченко на больничном ещё с осени, в этом году его даже не видели в команде.

В Волгоград «Металлург» отправляется сегодня ночью, завтра уже будет тренироваться в городе-герое. Матч состоится в субботу, 30 марта в 15:00.



Момент для главного тренера Сергея Машнина и его команды непростой



«Ротор» опасен, как раненый зверь. Перед волжанами ставят задачу выхода в первую лигу, но результат в первых трёх играх – одна победа, одна ничья и одно поражение. Впрочем, и «Металлургу» отступать некуда.