Управляющая компания задолжала 31,4 миллиона рублей и стала банкротом

Только за электроэнергию УК задолжала 14,2 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой признал банкротом управляющую компанию ООО «Уютный дом Елец».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в ноябре 2022 года в Арбитражный суд обратилось ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» с заявлением о признании управляющей компании банкротом из-за задолженности по оплате электроэнергии на 14,2 миллиона рублей.Позднее к процедуре банкротства присоединились также ПАО «Квадра», УФНС России по Липецкой области, ПАО «Сбербанк». Общая сумма кредиторской задолженности составила 31,4 миллиона рублей.10 июля 2023 года в ООО «Уютный дом Елец» была введена процедура банкротства – наблюдение. 27 марта Арбитражный суд решил признать ООО «Уютный дом Елец» несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Отчета конкурсного управляющего назначен на 23 сентября.