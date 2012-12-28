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В России
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4 минуты назад
РФ из-за санкций потеряла миллиарды на экспорте дерева
Антироссийские санкции вынудили страны Евросоюза отказаться от древесины из РФ в пользу американской.
В апреле 2023 года в ЕС наложили санкции на российскую древесину и изделия из нее. Москва была основным поставщиком этой продукции, на поиск новых партнеров нужно время, поэтому в Европе готовились заранее.
"В первой половине 2022 года, до очередного пакета, европейцы постарались закупиться впрок, приобретя почти годовой объем древесины", — напоминает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов. В частности, 1,8 миллиона кубометров материалов из хвойных пород при среднегодовом показателе 1,7-2,1.
Убытки России от ограничений в торговле составили 22 млрд рублей. Емкости рынка Китая, который является ключевым потребителем российской лесопродукции, недостаточно для компенсации потери Европы, - отмечают эксперты. Восстановление потребует новых безопасных маршрутов и займет несколько лет, - считают они.
За последние годы больше древесины у РФ начали покупать страны Азии, а также Египет, Израиль и Мексика.
До этого сообщалось, что страны Европы в 2023 году выбыли из топ-10 покупателей российских пиломатериалов. При этом четверка лидеров осталась без изменений: Китай, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.
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