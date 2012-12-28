6,3% образовательных организаций — неблагополучные по состоянию искусственной освещенности

Санитарные врачи также выявляли нарушения требований к содержанию и эксплуатации помещений, организации питания, учебно-воспитательного процесса.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области контролирует условия обучения и воспитания детей в 734 образовательных организациях для детей и подростков, в составе которых 1033 объектов. В прошлом году были проверены 585 образовательных организаций, проведено 3057 измерений параметров микроклимата, 7285 замеров уровней искусственной освещенности.Параметры микроклимата в 0,6% замеров не соответствовали нормируемым, а показатели искусственной освещенности в 3,8% замеров были ниже установленных норм.«Остаются неблагополучными по состоянию искусственной освещенности 6,3% образовательных организаций. Наибольшая доля неудовлетворительных замеров искусственной освещенности — в учреждениях Долгоруковского, Лев-Толстовского, Становлянского, Елецкого районов», — отмечают в Роспотребнадзоре.Проводилась оценка 1469 рабочих мест с электронными средствами обучения в 209 организациях. Замеров, не соответствующих требованиям, не выявлено. Но зато выявлялись нарушения установленных требований к содержанию и эксплуатации помещений, организации питания, учебно-воспитательного процесса.В ходе проверок отобрано и исследовано 994 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья, более 5 500 проб готовых блюд, около 18 000 смывов с объектов среды. 1,2% проб готовой продукции не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, по калорийности – 2%. По результатам лабораторных исследований 1,1% проб пищевых продуктов не соответствовали нормативным требованиям. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации и материалы направлены в региональные Управления Роспотребнадзора для принятия мер по месту нахождения изготовителей продукции.