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В России
31
42 минуты назад

В РФ в начале 2024 года резко выросла цена на билеты в экономклассе

В России в начале 2024 года резко выросла цена на билеты в экономклассе.

Цены на перелеты в экономклассе по России выросли в январе—феврале на 34–42% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Скачок цен в пределах двух первых месяцев года оказался рекордным как минимум с 2008 года, - передает РБК.

В январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился — цены поднялись уже на 42%, до отметки в 7244 руб. за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Февральская средняя цена уже превысила цену в пик авиационного сезона в 2022 году (в июле того года она поднялась до отметки в 6621 руб. за 1 тыс. км полета). Традиционно в летние месяцы билеты дорожают в связи с повышенным спросом. Например, в июле прошлого года средняя цена на перелет составила 7638,95 руб. на 1 тыс. км.

При этом месячная динамика средних цен в феврале (по сравнению с январем этого года) показала рост на 12,7%. Это самый резкий рост цен в феврале как минимум с 2008 года. В феврале 2023 года авиабилеты подорожали к январю того же года лишь на 6,2%, в 2022-м — на 2,5%, в 2021-м — на 7,6%, а в предыдущие годы они росли в пределах 1–2%, согласно анализу динамики средних цен Росстата.

Статистика ведомства подтверждается и данными участников рынка. В «Яндекс Путешествиях» сообщили, что зафиксировали похожую динамику: «Данные Росстата близки к нашим данным по стоимости перелетов «туда-обратно». В январе цена на перелет в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем прошлого года, до 11,6 тыс руб., в феврале — на 42%, до 12,77 тыс руб.». При этом в феврале к январю 2024 года и для перелетов в одну сторону, и для перелетов в обе стороны мы видим рост стоимости примерно на 10%», сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего цены выросли на рейсы в Барнаул (в направлении «туда», из любого российского города), Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ (на 88, 84, 77, 76 и 71% соответственно), по данным сервиса. На отдельных направлениях фиксируется и снижение цены, например, стоимость перелета до Владикавказа снизилась на 22%. А цена за билеты до Нижнего Новгорода, Кемерово, Владивостока и Сыктывкара почти не изменилась год к году.

«Но ценообразование в авиации сложное. На стоимость перелета по каждому конкретному направлению влияет множество факторов — от изменений в расписании перевозчиков до каких-то локальных событий, которые могли спровоцировать повышенный спрос в моменте. То есть общий рост цен не означает, что в продаже сейчас нельзя найти билет по прошлогодним ценам или даже немного дешевле», - подчеркнули в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

У каждой авиакомпании своя динамика роста цен, - рассказал представитель авиакомпании Smartavia, но «в целом да, цены несколько выросли в первые два месяца этого года». Помимо роста издержек самих перевозчиков (фактического роста валютной составляющей, аэропортовых расходов, стоимости ГСМ и т.п.) на ценообразование влияют и суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, самолетный парк авиакомпании и его доступность в тот или иной период года.





экономика
авиасообщение
билеты
перелет
экономкласс
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