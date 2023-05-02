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71
44 минуты назад
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Сегодня в Липецке: гастролёры из Адыгеи и Тюмени, песни «Лучшего» и бесплатный английский

Культурный путеводитель сегодняшнего дня.

Погода стабильна

Третий день (!) в Липецке будет совершенно одинаковая погода: температура днём от +2 до +4 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 9 микрорайон, 45;Авиационной, 2а;Западной, 44; Индустриальной, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42; Фрунзе, 23, 23а, 25; Черноземной, 32; проспекте Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 87, 85, 87а.

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В это же время закрутят вентили и в частном секторе на улицах 40 лет Советской армии, Авиационной, Аэродромной, Днепровской. Донецкой, Скороходова, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко и Рылеева.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Базарной, Баумана, Вильямса, Грибоедова, Ковалёва, Куйбышева, Пархоменко, Почтовой, Радищева, Римского-Корсакова, Сурикова, Ударников. Юношеской, в садоводчествах «Сокол-1» и «Строитель».

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С 9:00 до 17:00 отключат свет на срок до 3-х часов на улицах Ивовой, Лозовой, Радужной, Шаумяна, Череповецкой, Черешнева, в садоводчествах «Дачный-1», «Дачный-3», «Монтажник», а с 9:00 до 18:00 – на улицах 3-е Сентября, Боровой, Волгоградской, Воронежской 1-й, Воронежской 2-й, Гвардейской, Докучаева, Донской, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, З.Космодемьянской, Красина, Кленовой, Лазо, Ленинградской, Лобачевского, Матросова, Новосёлова, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Севастопольской, Седова, Социалистической, Станиславского, Ферросплавной, Фурманова, Чехова, Целинной, Цимлянской.

Пробки

Пробок в Липецке достаточно в любой будний день, а в пятницу – особенно. Советуем не пренебрегать «Яндекс-картами» и аналогичными приложениями: по крайней мере, будете видеть, где заторы чуть меньше.

Кто сказал, что заранее не поздравляют?

День работника культуры будут отмечать 25 марта, но концерт в честь праздника пройдёт уже сегодня в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35). В 15:00 коллег поздравят певцы, музыканты, танцоры (12+).

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Русская удаль из Адыгеи (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 19:00 выступят гости из Адыгейской республики - Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль» им. А.В. Шипитько.

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Коллективу в прошлом году исполнилось 30 лет. Это самобытный, уникальный коллектив, единственный на Северном Кавказе профессиональный оркестр русских народных инструментов. Наряду с привычными инструментами — балалайками, домрами и баянами, в арсенале оркестра есть и старинные русские инструменты — жалейки, трещотки, окарины, ложки. Ему по плечу любой репертуар шедевры мировой классической музыки и обработки русских народных мелодий и песен, музыка народов мира, песни военных лет и эстрадно-джазовые композиции, произведения композиторов Адыгеи.

The Best (16+)

А в культурном пространстве «Модное место» при областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 19:00 пройдёт «Квартирник в живом музее», в котором выступит липецкий музыкант Эдуард Беспаткин.

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Беспяткин, которого в музыкальных кругах запросто называют The Best, в свой время основал группы «Pas-de-deux», «Таxi». Он продвигает тему дворовой песни для тех, кому близок простой подход к музыкальному творчеству по месту жительства. В программе вы услышите наиболее яркие работы автора разных периодов творчества.

Поэт из глубинки (12+)

Помнят в Липецке и о вчерашнем Дне поэзии. Именно ему в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 14:00 будет посвящена творческая встреча с Павлом Кузовлевым. Гость выполняет почти непосильную задачу: является поэтом из поселка Лев Толстой. А кроме того пишет песни и прозу.

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Вход на мероприятие свободный.

Бесплатный английский и экологический час

Не скучно будет и в других липецких библиотеках. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) продолжаются заседания клуба «Piccadilly» (16+), на которых бесплатно учат английскому языку. Сегодняшнее мероприятие начнётся в 14:00.

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А в Центральной детской библиотеке им. М.Пришвина (ул. Циолковского, 27) в 13:00 стартует экологический час «Необыкновенное вещество – вода» (0+). Приглашают всех желающих, вход свободный.

Тот самый М… (6+)

В Липецке продолжаются гастроли Тюменского кукольного театра. В 18:00 на сцене Липецкого государственного театра кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль №Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена».

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Классический сюжет об известном дворянине, которого некоторые называют фантазёром, а иные и просто вралём. Но истории у него действительно неординарные.

Пушкин и его дуэль

Ещё один спектакль пройдёт сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:03 здесь покажут постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+). Это увлекательная история, полная любви и ненависти к великому поэту, рассказ о человеке, который в 1837 году решил спасти Александра Пушкина.

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Мало кто знает, что смертельно раненный Пушкин, лежа на снегу. тоже стрелял в Дантеса. И попал! Но не насмерть

Спектакль длится 2 часа с антрактом, вход – любая бумажная купюра.

Дорогие липчане! Очередная рабочая неделя подошла к концу, можно немного расслабиться, но бросать читать новости никак нельзя. Жизнь спешит стремительным потоком, за ей событиями нужно следить, тем более, что липчанам делать это несложно: достаточно лишь периодически заходит на GOROD48 и читать свежие сообщения. Не случайно сайт давно называют «электронным именем Липецка»: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова!

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