Общество
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сегодня, 15:19
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Дистанционное обучение в Липецке продолжается всего в двух классах
А уже на следующей неделе начинаются каникулы.
Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. В этом случае детский коллектив обычно разобщают на 7-10 дней.
А вот в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
На минувшей неделе заболеваемость ОРВИ в Липецкой области выросла на 25%: заболели 6,3 тысячи человек. Кроме того, выявили 23 случая гриппа и 154 —коронавируса.
Но рост заболеваемости не должен повлиять на ситуацию с дистанционкой. Ведь впереди у школьников весенние каникулы — они начинаются 25 марта. А разобщение детских коллективов всегда идет на пользу эпидситуации.
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