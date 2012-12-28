Липчане направили на страхование более 6 миллиардов рублей

Сборы по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорта увеличились в 4,5 раза.

В 2023 году жители Липецкой области заключили договоров страхования на общую сумму более 6 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, по сравнению с предыдущим годом страховые сборы уменьшились на 4%. Снижение произошло из-за падения интереса к добровольному страхованию жизни. А вот сборы по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорта увеличились в 4,5 раза. Сборы в сегменте ОСАГО возросли на 24%.Увеличению сборов в сегменте автострахования способствовал рост продаж нового транспорта. Свою роль также сыграло подорожание автомобилей и запчастей к ним. В итоге выросла стоимость полисов.По заключенным договорам в 2023 году липчанам выплатили более 4,5 миллиарда рублей (рост на 11,4%): 2,3 миллиарда рублей — по страхованию жизни (+15%), 1,5 миллиарда рублей — по ОСАГО (+18%), 445 миллионов рублей — по страхованию имущества (+1,5 %) и 67 миллионов рублей — по полисам от несчастных случаев и болезней (+9,5%).С марта 2024 года появились новые короткие страховки в сегменте ОСАГО — на срок от одного дня до трех месяцев. Такие полисы могут пригодиться тем, кто редко пользуется машиной.