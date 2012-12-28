Сегодня в Липецке: старинный промысел, классика на сцене и целый день бесплатного кино

Представляем вам анонс культурных событий дня.

Весна идёт

С каждым днём в Липецке становится чуть теплее. Сегодня температура составит от +3 до +5 градусов. Будет переменная облачность, без существенных осадков.







Свет и воду в каждый дом!

Отключения воды и электричества на сегодня в городе не запланировано.







Пробки

Ещё бы написать, что рассосались все пробки, но это уже из области фантастики. В пятницу заторов больше всего, а узнать о них можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.

Кинодень

Посмотреть кино сегодня можно будет бесплатно. В ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) фильмы и мультики будут крутить целый день.

В 13:00 покажут мультфильм «Коты Эрмитажа». Россия, 2022. Режиссёр Василий Ровенский (6+) – историю кота Винсента, который в компании мышки Мориса живет в главном музее страны и которому предстоит завоевать любовь кошки Клеопатры из египетского зала.



Кадр из мультика



В 15:00 покажут фильм «Золушка». СССР, 1947. Сказка. Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро (0+)

В 17:00 на экранах появится «Ревизор» СССР, 1952. Комедия. Режиссёр Юрий Толубеев (0+).

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 тоже покажут мультфильм «Коты Эрмитажа» (6+).

Вход на киносеансы свободный.

Старинный промысел

А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 18:00 покажут документальный фильм «Елецкое кружево» (6+).







Картина снята по заказу ОЦКНТ, она расскажет о старинном промысле, который давно стал одной из достопримечательностей Липецкой области. Старинные елецкие кружева отличаются необычайной тонкостью и тщательностью отделки, высокими художественными качествами. Местные мастерицы выработали особую технику плетения кружева, отличительной особенностью которой является легкость стиля и тонкие, изящные мотивы.

Посмотреть можно бесплатно.

Два спектакля

Липецкий государственный академические театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) распахнёт свои двери уже в 15:00, когда покажет спектакль «Маленький принц» по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери (12+).







А в 18:00 на сцену выйдут артисты, чтобы сыграть спектакль «Гамлет. Принц Датский» по пьесе У. Шекспира (16+). В общем – даёшь классику!

Нарядная песня

Сходить сегодня в ЛОУНБ можно и на концерт. В 15:00 в главной библиотеке региона состоится весеннее выступление класса Элины Шулениной Детской школы искусств №1 имени М.И. Глинки «Нарядная песня» (6+). Юные таланты безвозмездно порадуют зрителей своим исполнительским мастерством.



Фото vk.com/dshi1lipetsk



Концерты

В Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) в 17:00 состоится отчётный концерт отделения «Фортепиано» и Хора младших классов (6+).







Фото vk.com/dshi1lipetsk



А в детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 начнётся концерт учащихся и преподавателей. «Весёлые ритмы» (6+).

Посмотреть и послушать можно бесплатно.

Вернисаж

Откроется сегодня в Липецке и новая выставка. В историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 торжественно перережут ленточку на выставке «Преображение пространства», на которой будут представлены работы двух известных художников-монументалистов Дениса Губарева и Павла Юдина (6+)







Зрители увидят произведения, специально написанные для городских общественных пространств Москвы, Липецка, Сергиева Посада и Норильска. Уникальностью произведений является синтез отечественной монументальной школы и современных технологических достижений.

Выставка будет работать до 2 июня.

Дорогие липчане! Рабочая неделя подошла к концу, а событий ещё много-много. Узнавать о самом главном жители региона давно привыкли на GOROD48, снискавшем себе репутацию электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!