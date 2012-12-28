Хозяйку «резиновой» квартиры на улице Свиридова оштрафовали на 100 000 рублей

Там женщина фиктивно зарегистрировала шестерых иностранцев.

Октябрьский районный суд оштрафовал 34-летнюю липчанку на 100 000 рублей с рассрочкой выплаты на два года за фиктивную постановку на учет шестерых иностранных граждан в своей квартире на улице Свиридова в Липецке (по статье 322.3 УК РФ).Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, женщина помогала иностранцам легализоваться исключительно из личной корыстной заинтересованности, зная, что квартира ими для проживания использоваться не будет.