Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Происшествия
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сегодня, 15:28
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Хозяйку «резиновой» квартиры на улице Свиридова оштрафовали на 100 000 рублей
Там женщина фиктивно зарегистрировала шестерых иностранцев.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, женщина помогала иностранцам легализоваться исключительно из личной корыстной заинтересованности, зная, что квартира ими для проживания использоваться не будет.
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