Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Происшествия
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сегодня, 15:22
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45-летний липчанин получил 10 лет колонии за четыре закладки
Ранее мужчина трижды был судим за наркотики.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2024 году мужчина забрал из тайника оптовую партию наркотиков массой почти три грамма, расфасованную в 23 свертка. В дальнейшем он сделал четыре закладки в Липецке. Оставшиеся свертки с наркотиками он хранил при себе, пока их не изъяли полицейские.
При назначении наказания суд учел особо опасный рецидив: ранее мужчина трижды был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отбыв в общей сложности более 10 лет лишения свободы. Освободился он всего за несколько месяцев до того, как снова стать закладчиком.
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