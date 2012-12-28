45-летний липчанин получил 10 лет колонии за четыре закладки

Ранее мужчина трижды был судим за наркотики.

Октябрьский районный суд приговорил 45-летнего липчанина к 10 годам колонии особого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков через «закладки».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2024 году мужчина забрал из тайника оптовую партию наркотиков массой почти три грамма, расфасованную в 23 свертка. В дальнейшем он сделал четыре закладки в Липецке. Оставшиеся свертки с наркотиками он хранил при себе, пока их не изъяли полицейские.При назначении наказания суд учел особо опасный рецидив: ранее мужчина трижды был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отбыв в общей сложности более 10 лет лишения свободы. Освободился он всего за несколько месяцев до того, как снова стать закладчиком.