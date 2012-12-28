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В Липецкой области безветренно и до -6
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Людей сжигать теперь не модно — их стали просто разводить
Неделя 48
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Происшествия
Читать все
Происшествия
110
27 минут назад

Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения

Задержали ленинградца уже по пути в Воронеж с похищенным

В начале марта 2024 года в полицию поступили заявления от трех жителей Липецка которые пояснили, что неизвестный мужчина похитил у них дорогостоящие мобильные телефоны, объявления о продаже которых они размещали на торговых интернет площадках.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность злоумышленника установлена. 38-летний ранее судимый житель Ленинградской области был задержан сотрудниками ДПС Госавтоинспекции МВД России по Становлянскому району на выезде из Липецкой области. Мужчина направлялся в Воронежскую область на арендованном автомобиле. В ходе досмотра в отделе полиции у него были изъяты похищенные смартфоны.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, ленинградец находил информацию о продаже телефонов на сайтах бесплатных объявлений. Созвонившись с продавцами, он проявлял заинтересованность в приобретении гаджета, договаривался о встрече и лично приезжал по указанному потерпевшими адресу. В момент совершения сделки мужчина делал вид, что оплачивает товар, но денежные средства на счет владельцев телефона не поступали. Мужчина объяснял это особенностью работы сервиса оплаты и уверял, что средства поступят в ближайшие дни. В качестве доказательства чистоты сделки, мошенник демонстрировал потерпевшим фиктивный чек о переводе, созданный им в специальной программе. Липчане верили в их подлинность и отдавали подозреваемому товар.

- В результате противоправных действий злоумышленника, по предварительным данным общая сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей. В настоящее время в производстве отдела по расследованию преступлений ОП №5 СУ УМВД России по г. Липецку находятся три уголовных дела, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На время расследования по ходатайству следственных органов судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службу УМВД России по Липецкой области.

мошенничество
кража
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