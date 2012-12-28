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390
сегодня, 18:02

На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Холодную воду 9 марта отключат для проведения плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Яна Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Луговой, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой. Машина с водой для питья подъедет по адресу: улица Яна Фабрициуса, 17. Также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

Отключение воды
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