8 марта в Липецке: драки, серенады и свадьбы – мужчины признались в безрассудствах ради женщин

Всё самое главное о международном женском дне.

Зима не даром злится…

Зима не хочет сдавать свои права в первый праздник весны. Днём в Липецке от -1 до -3 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ удовольствие провести 8 марта без холодной воды выпадет жителям улиц Водопьянова, 12, 14, 16, 18 и Меркулова, 43, 55.







Отключение света

Праздничный сюрприз приготовили липчанкам и энергетики. С 8:00 до 18:00 может погаснуть свет на срок до 3-х часов на улицах Невского, Осипенко и Суворова, а также на проспекте Мира.







Премьера (14+)

Сходить сегодня можно в Липецкий государственный академический театр драмы (пл. Театральная, 2) на премьеру спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по классической пьесе. П. Бомарше.







Постановка начнётся в 18:00, подробнее о ней мы рассказывали вчера.

Спектакль за чашкой чая (12+)

Любопытная постановка ждёт зрителей сегодня в культурном пространстве «Библиотека» - в 16:00 Театр под деревом покажет постановку «Сон о бабочке». Сами авторы позиционируют свой творение, как спектакль-чайную церемонию по притче китайского философа Чжуан-цзы.



Фото vk.com/teatrpodderevom

Вкуснейший напиток и участие в действии зрителям гарантированы.

Концерт (6+)

Праздничный концерт состоится в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул.Космонавтов, 54 а).



Фото ОЦКНТ



В 19:00 состоится выступление артистов под названием «Парад звёзд 80-х». Милым дамам посвятят любимые песни.

Как продлить женский день

Каждый десятый работающий Липецка продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами, выяснили в SuperJob. Таких 12% среди женщин и 8 % среди мужчин.

Женщины заzвили в опросе, что однозначно любят 8 Марта, об этом говорили 56% опрошенных. 14% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. А вот 25 процентам (!) праздник не нравится.







Мужчины дали празднику однозначно положительные и скорее положительные оценки 36 и 34% соответственно. Ещё 26% отзывались о Международном женском дне нейтрально.

Драки и свадьбы



В списке самых безрассудных поступков, которые мужчины совершали ради милых дам, 25% липчан поставили на первое место… женитьбу, выяснили в ходе другого опроса SuperJob.

7% мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой. 5% считают безумием со своей стороны признание в любви. Еще 5% ради женщины решились на переезд.

По 4% голосов набрали такие безумные поступки как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Еще 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине. 1 из 100 мужчин ради любимой брал кредиты. Также по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены. Еще 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы. Среди других неординарных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.



В жизни 14% респондентов (пока?) не было любовных безрассудств.

Детский женский день

Психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Ксения Деменьтьева рассказала, с какого возраста нужно поздравлять с 8 марта девочек.







- Например, в три года, скорее всего, информация о празднике пока не слишком актуальна, а вот в подростковом возрасте будет полезно узнать об истории женского дня, - считает специалист, - Родители сами принимают решение о том, каким они хотели бы, чтобы дети видели 8 марта, поэтому здесь не существует правильного или неправильного решения. В любом из вариантов, подарок можно подарить просто от желания сделать для дочерей этот день чуть более заметным и приятным. Либо просто радостно провести праздник вместе. Хорошие впечатления, счастливый, веселый день с родителями — часто для детей лучший подарок!

Дорогие липчанки! От всей души поздравляем вас с наступившим весенним праздником, желаем здоровья, счастья, улыбок. И не забывать о новостях, которые поступают даже в праздничные. Дни. Все новости вы оперативно найдёте на GOROD48, который будет трудится для вас и сегодня в праздничный день. Не забывайте и о нас! С праздником и увидимся на сайте в течение дня!