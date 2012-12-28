На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды жители пяти улиц Липецка столкнутся 7 марта из-за ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 106, 110/1, 114/1 по проспекту Победы. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 112 на проспекте Победы.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/2, 6/2 ст.1 по улице Циолковского, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а по улице Московской, №№ 51, 57, 59 по улице Студеновской, №№ 54, 61, 63, 65, 67 по улице Елецкой. Воду подвезут по адресам: улица Московская, 5, улица Елецкая, 63.После окончания работ возможно повышение мутности воды.