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Общество
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38 минут назад
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
С неудобствами из-за отсутствия холодной воды жители пяти улиц Липецка столкнутся 7 марта из-за ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/2, 6/2 ст.1 по улице Циолковского, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а по улице Московской, №№ 51, 57, 59 по улице Студеновской, №№ 54, 61, 63, 65, 67 по улице Елецкой. Воду подвезут по адресам: улица Московская, 5, улица Елецкая, 63.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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