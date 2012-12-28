В Задонском районе «Лексус» догнал «ГАЗель»

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Есть пострадавшая.
«В результате аварии одна пассажирка госпитализирована. Полуторагодовалый ребёнок, находившийся в машине в удерживающем кресле, и его мама не пострадали», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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