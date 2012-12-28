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28 минут назад
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В Задонском районе «Лексус» догнал «ГАЗель»

Есть пострадавшая.

Сегодня в Задонском районе на платном участке на 410-м километра дороги «М4-Дон» 44-летний водитель «Лексуса» врезался во впереди двигающуюся машину «ГАЗель» под управлением 37-летнего мужчины. 

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«В результате аварии одна пассажирка госпитализирована. Полуторагодовалый ребёнок, находившийся в машине в удерживающем кресле, и его мама не пострадали», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
ДТП
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Комментарии (1)

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Депутат
1 минуту назад
По телефону то хоть успел договорить?
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