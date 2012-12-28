В Задонском районе «Лексус» догнал «ГАЗель»

Есть пострадавшая.









«В результате аварии одна пассажирка госпитализирована. Полуторагодовалый ребёнок, находившийся в машине в удерживающем кресле, и его мама не пострадали», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

«В результате аварии одна пассажирка госпитализирована. Полуторагодовалый ребёнок, находившийся в машине в удерживающем кресле, и его мама не пострадали», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Сегодня в Задонском районе на платном участке на 410-м километра дороги «М4-Дон» 44-летний водитель «Лексуса» врезался во впереди двигающуюся машину «ГАЗель» под управлением 37-летнего мужчины.